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Верховный суд придумал, как ускорить рассмотрение дел

08 февраля 2018, 02:24  •  48 • Политика
Новая судебная реформа освобождает судей от объяснения своих мотивов.
Верховный суд России зарегистрировал в Государственной думе свой проект глобальной судебной реформы. Документ предлагает упростить и ускорить рассмотрение административных и гражданских дел, а также позволить судьям не объяснять своих решений.
Для сокращения времени рассмотрения дел реформа предлагает снять с судей обязанность писать мотивировочную часть своих решений. То есть, по сути, объяснять, на каком основании было принято судебное решение. Также законопроект предполагает запрет на участие в судебных процессах граждан без высшего юридического образования в качестве представителей.
Среди других "интересных" нововведений сокращение сроков предоставления сторонами доказательств. Кроме того, с судей предлагается снять обязанность уведомлять стороны о ходе их дел. Вместо этого предполагается, что граждане сами будут выяснять даты слушаний их дела.
Отдельное внимание в реформе уделено вопросу признания интернет-материалов экстремистскими или запрещенными к распространению. Документ предлагает посвятить этой процедуре несколько отдельных глав Кодекса административного судопроизводства.

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