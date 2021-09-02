Верховный суд отменил регистрацию бизнесмена Потапенко на выборах в Госдуму

Верховный суд РФ отменил в среду, 1 сентября, регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко кандидатом от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил исковые требования ЦИК об отмене регистрации», — сказали в суде.

Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов. Пока решение суда не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции, передает НСН.

ЦИК зарегистрировала список из 243 кандидатов от РПСС. Позднее комиссия получила из Центрального банка РФ информацию об иностранных активах некоторых кандидатов и обратилась в суд для отмены их регистрации.

суд на тех же основаниях отменил регистрацию шестерых кандидатов, которые выдвигались от Партии роста, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в среду председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в нижнюю палату парламента досрочно проголосовали свыше 7 тыс. человек в 10 регионах России, сообщает телеканал «360».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября, передает RT. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.