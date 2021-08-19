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Верховный суд оставил в силе решение о недопуске Грудинина к выборам в ГД

19 августа 2021, 17:50  •  65 • Политика
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о недопуске Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает корреспондент «Известий».
«Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей — не подлежащей удовлетворению», — говорится в постановлении судьи.
Отмечается, что решение о недопуске Грудинина на выборы в Госдуму вступило в законную силу.
24 июля ЦИК России принял решение об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ после того, как бывшая супруга олигарха Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.
Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что олигарх действительно скрывает зарубежные счета.
Кроме того, в послании Грудинина указала, что перед бракоразводным процессом бизнесмен начал прятать имущество и выводить за границу свои активы, чтобы ни жена, ни дети не могли на них претендовать. При этом, как заявляла Грудинина, еще будучи в браке, предприниматель завел любовницу.
Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. В то же время в КПРФ выгораживают бизнесмена и даже внесли его в федеральную тройку, поскольку рассматривают его в качестве спонсора партии. Также адвокаты считают, что в случае попадания Павла Грудинина в Госдуму он усилит давление на свою бывшую жену.
Об иностранных счетах и 1/3 доли олигарха Грудинина в белизской компании Bontro Ltd впервые стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, однако уже после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал перед выборами. Тем не менее, как утверждает Ирина Грудинина, бизнесмен всё еще владеет долей в иностранном офшоре.
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