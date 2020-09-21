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Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

21 сентября 2020, 17:45  •  164 • Политика
Верховный суд РФ ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является блогер Алексей Навальный. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил требования Минюста РФ о ликвидации политической партии «Россия будущего», — говорится в сообщении.
В России на конец декабря 2019 года были зарегистрированы 53 политические партии. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста, за минувший год было подано 12 заявлений о государственной регистрации политических партий, однако всем им было отказано, в том числе и «России будущего».
Причиной отказа в официальной регистрации партии, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, стало совпадение ее названия с уже существующей политической структурой, председателем которой является 38-летний Александр Зорин.

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