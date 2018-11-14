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Верховный суд Англии получил апелляцию России по делу о долге Украины
14 ноября 2018, 21:24 • 101 • Украина
В Верховном суде Великобритании подтвердили получение апелляции России по делу о долге Украины.
Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции.
«Я могу подтвердить, что мы получили дела, которые относятся к этому вопросу», — рассказала собеседница агентства.
Ранее стало известно, что Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для получения российского кредита на $3 млрд.
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.
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