Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Министру обороны Израиля «прилетело» за сбитый Ил-20
Президент Чили назвал Россию звездой мировой политики
В Москве ставят спектакль о нацисте (Руслан Осташко)
К границе США и Мексики подошла первая группа «каравана мигрантов»: счет пока ид...
Главная / Украина

Верховный суд Англии получил апелляцию России по делу о долге Украины

14 ноября 2018, 21:24  •  101 • Украина
В Верховном суде Великобритании подтвердили получение апелляции России по делу о долге Украины.
 
Reuters
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции.

«Я могу подтвердить, что мы получили дела, которые относятся к этому вопросу», — рассказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для получения российского кредита на $3 млрд.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 21:24
Верховный суд Англии получил апелляцию России по делу о долге Украины
14 ноября 2018, 14:54
На Украине заявили о необходимости увеличить расходы на оборону
14 ноября 2018, 21:24
СМИ: Проведение «объединительного собора» на Украине намечено на 22 ноября

14 ноября 2018, 11:39
В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Рады о блицкриге
14 ноября 2018, 01:54
«Процесс предоставления томоса навязан извне»: УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом
14 ноября 2018, 18:09
Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
14 ноября 2018, 02:09
Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
08 ноября 2018, 03:09
«Есть эта тонкая грань»: Ефремова хотят лишить «заслуженного артиста» за оскорбление России
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
08 ноября 2018, 15:54
Немецкий депутат рассказал о поездке на Украину
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.