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Верховный суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Сущенко
08 августа 2018, 13:39 • 36 • Украина
Жалобу на приговор гражданину Украины Роману Сущенко, осуждённому на 12 лет колонии за шпионаж против России, рассмотрят 12 сентября.
РИА Новости
«Верховный суд 12 сентября в 10:00 мск рассмотрит жалобу на приговор Мосгорсуда, которым Сущенко был признан виновным в шпионаже и осуждён на 12 лет колонии», — сказали в суде.
В июне защита Сущенко обжаловала приговор.
Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.
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