Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какой же пропаГОНДОН Камикадзе Ди (Smile Face)
Запад закрывает глаза на действия Саудовской Аравии и британского суда (Руслан О...
Опрос выявил лидеров президентского рейтинга на Украине
Показания едва не ставшего героем Укpaины Костенко
Главная / Украина

Верховный суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Сущенко

08 августа 2018, 13:39  •  36 • Украина
Жалобу на приговор гражданину Украины Роману Сущенко, осуждённому на 12 лет колонии за шпионаж против России, рассмотрят 12 сентября.
 
РИА Новости
 

«Верховный суд 12 сентября в 10:00 мск рассмотрит жалобу на приговор Мосгорсуда, которым Сущенко был признан виновным в шпионаже и осуждён на 12 лет колонии», — сказали в суде.

В июне защита Сущенко обжаловала приговор.

Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

36
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 00:39
На Украине возбудили дело из-за утечки азотной кислоты на трассе
08 августа 2018, 00:39
На Украине запретили ввоз в страну учебника по английскому языку из России
08 августа 2018, 11:54
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

07 августа 2018, 21:24
«Хочется походить на США»: что может стоять за заявлениями Порошенко об угрозе «вмешательства» России
07 августа 2018, 18:09
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на ЧЕ по синхронному плаванию в Глазго
08 августа 2018, 10:24
Эксперт оценил призыв госсекретаря США к Порошенко выполнить требования МВФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 07:10
Убийство в саванне: уроки и последствия
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
06 августа 2018, 13:09
Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
02 августа 2018, 11:24
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
02 августа 2018, 20:20
Константин Семин. Нам – санкции, олигархам – рекордные прибыли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.