Верховный суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Сущенко

Жалобу на приговор гражданину Украины Роману Сущенко, осуждённому на 12 лет колонии за шпионаж против России, рассмотрят 12 сентября.

«Верховный суд 12 сентября в 10:00 мск рассмотрит жалобу на приговор Мосгорсуда, которым Сущенко был признан виновным в шпионаже и осуждён на 12 лет колонии», — сказали в суде.

В июне защита Сущенко обжаловала приговор.

Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.