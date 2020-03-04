Верховный муфтий России поддержал поправку в Конституцию о народе

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин положительно оценил поправку, вводящую понятие «государствообразующий народ» в Конституции РФ, которую накануне обсуждали депутаты Госдумы. Об этом он сообщил «РИА Новости» 3 марта.

Талгат Таджуддин отметил, что поддерживает поправку, поскольку русский язык является языком государствообразующего народа, а не исключительно русского, имеющего статус равноправного вместе с остальными представителями национальностей, проживающих на территории России. Муфтий подчеркнул, что данная формулировка выражает добровольный характер союза между народами.

Ранее 3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку президента России Владимира Путина о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. Она предусматривает, что государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа.

Законопроект о поправке в Конституцию Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Поправки примут только в случае одобрения их со стороны граждан страны.