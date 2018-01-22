Верховную Раду Украины можно купить за 10 тысяч гривен

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На сайте OLX появилось объявление о продаже здания парламента Украины со всем содержимым по ненадобности.

Один из граждан Украины опубликовал в интернете объявление о продаже Верховной Рады страны "со всем ее содержимым". Сообщение размещено на сайте OLX.

Конечно же, после секундного удивления любому станет понятно, что оно является шуточным. Тем не менее следует отметить, что оформлено объявление по всем правилам. Сейчас его просмотрели уже более 4,5 миллионов пользователей.

В нем присутствует снимок выставляемого на продажу объекта недвижимости с нескольких ракурсов. Фотографии подобраны достаточно зрелищные: здание украинского парламента на них имеет очень и очень товарный вид.

Названа и цена Верховной Рады. Это небольшая сумма - всего 10 тысяч гривен (примерно 19,6 тысяч рублей).

В пояснительной записке к лоту мы можем прочитать: "Продам Верховную Раду, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством".