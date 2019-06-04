Верховная рада "прокатила" Зеленского дважды за одно заседание: И с премьером, и с импичментом

Новый президент Украины Владимир Зеленский столкнулся уже почти с саботажем Верховной рады. Так, во время сегодняшнего заседания украинские депутаты дважды "прокатили" главу государства с его инициативами.

Во-первых, нижняя палата парламента отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте. Поддержали решение о рассмотрении меньше половины необходимого количества депутатов - 110 из 226.

Напомним, во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский говорил, что принятие закона об импичменте президента Украины - один из тех, что необходимо принять в Верховной раде в первую очередь. Однако, судя по сегодняшнему голосованию, парламентарии с новым украинским "гарантом" не согласны.

С увольнением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана у Зеленского тоже пока ничего не вышло - парламентарии не захотели отправлять главу правительства в отставку.