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Верховная рада "прокатила" Зеленского дважды за одно заседание: И с премьером, и с импичментом

04 июня 2019, 18:09  •  30 • Политика
Сразу два предложения нового президента Украины Владимира Зеленского отвергли в Верховной раде во время сегодняшнего заседания. Так, депутаты, "прокатив" главу государства, не приняли его инициативы ни с импичментом, ни с отставкой премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
Новый президент Украины Владимир Зеленский столкнулся уже почти с саботажем Верховной рады. Так, во время сегодняшнего заседания украинские депутаты дважды "прокатили" главу государства с его инициативами.
Во-первых, нижняя палата парламента отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте. Поддержали решение о рассмотрении меньше половины необходимого количества депутатов - 110 из 226.
Напомним, во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский говорил, что принятие закона об импичменте президента Украины - один из тех, что необходимо принять в Верховной раде в первую очередь. Однако, судя по сегодняшнему голосованию, парламентарии с новым украинским "гарантом" не согласны.
С увольнением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана у Зеленского тоже пока ничего не вышло - парламентарии не захотели отправлять главу правительства в отставку.

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