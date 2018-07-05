Верховная рада призвала ЕС остановить строительство «Северного потока — 2»

Депутаты Верховной рады Украины призвали максимально использовать возможности украинской газотранспортной сети и остановить строительство «политически мотивированного» газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Большая часть депутатов Рады (233) поддержала проект постановления, в котором Украина призывает подтвердить её стратегическую роль как государства — транзитёра природного газа в Евросоюз.

«Ожидаем... принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток — 2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», — говорится в постановлении.

Депутаты Рады также призвали ЕС разработать новую комплексную стратегию для поддержки страны на основе европейского плана для Украины.

Ранее в Госдуме ответили на опасения Киева по поводу строительства «Северного потока — 2».