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Верховная рада призвала ЕС остановить строительство «Северного потока — 2»
05 июля 2018, 13:54 • 36 • Украина
Депутаты Верховной рады Украины призвали максимально использовать возможности украинской газотранспортной сети и остановить строительство «политически мотивированного» газопровода «Северный поток — 2».
©nord-stream2
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Большая часть депутатов Рады (233) поддержала проект постановления, в котором Украина призывает подтвердить её стратегическую роль как государства — транзитёра природного газа в Евросоюз.
«Ожидаем... принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток — 2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», — говорится в постановлении.
Депутаты Рады также призвали ЕС разработать новую комплексную стратегию для поддержки страны на основе европейского плана для Украины.
Ранее в Госдуме ответили на опасения Киева по поводу строительства «Северного потока — 2».
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