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Верховная рада приняла закон о трансплантации органов
17 мая 2018, 13:09 • 86 • Украина
Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому трансплантация органов и других анатомических материалов может быть произведена, только если донор при жизни дал письменное согласие. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
РИА Новости
В соответствии с документом после дачи письменного согласия человеку выдадут карту потенциального донора, информацию о нём внесут в Единую государственную информационную систему трансплантации.
При этом донор может впоследствии отозвать заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию.
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