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Верховная рада приняла закон о создании антикоррупционного суда

21 июня 2018, 15:09  •  46 • Украина
Верховная рада Украины приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда, сообщает телеканал «112 Украина».
 
РИА Новости
 

Отмечается, что за проголосовали 265 народных депутатов.

В документе, как подчёркивается, содержится две статьи, первая из них — «Образовать Высший антикоррупционный суд».

Согласно второй, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Раду проект закона о создании антикоррупционного суда.

11 июня президент Украины подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».

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