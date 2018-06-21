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Верховная рада приняла закон о создании антикоррупционного суда
21 июня 2018, 15:09 • 46 • Украина
Верховная рада Украины приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда, сообщает телеканал «112 Украина».
РИА Новости
Отмечается, что за проголосовали 265 народных депутатов.
В документе, как подчёркивается, содержится две статьи, первая из них — «Образовать Высший антикоррупционный суд».
Согласно второй, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Раду проект закона о создании антикоррупционного суда.
11 июня президент Украины подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».
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