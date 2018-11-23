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Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2019 год

23 ноября 2018, 10:09  •  98 • Украина
Верховная рада приняла закон «О государственном бюджете Украины» на 2019 год с дефицитом 2,3% от ВВП.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как уточняется, документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

«Бюджет остаётся сбалансированным и реалистичным. Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Это даст возможность уверенно войти в 2019 год», — сказала глава Минфина Оксана Маркарова.

18 октября Рада одобрила проект бюджета в первом чтении.

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