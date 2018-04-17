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Верховная рада планирует заменить бесплатное питание для детей-чернобыльцев деньгами

17 апреля 2018, 14:54  •  32 • Украина
Верховная рада Украины планирует заменить бесплатное питание детей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, ежемесячными денежными выплатами.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В законопроекте прописывается, что ежемесячная денежная помощь устанавливается для школьников, учеников профтехучилищ, студентов колледжей и училищ, расположенных на загрязнённых радиацией территориях, а также для детей-инвалидов, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.

Отмечается, что порядок процедуры и суммы установит правительство.

Ранее сообщалось, что на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двоих иностранцев.

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