Верховная рада планирует заменить бесплатное питание для детей-чернобыльцев деньгами

Верховная рада Украины планирует заменить бесплатное питание детей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, ежемесячными денежными выплатами.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В законопроекте прописывается, что ежемесячная денежная помощь устанавливается для школьников, учеников профтехучилищ, студентов колледжей и училищ, расположенных на загрязнённых радиацией территориях, а также для детей-инвалидов, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.

Отмечается, что порядок процедуры и суммы установит правительство.

Ранее сообщалось, что на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двоих иностранцев.