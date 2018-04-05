Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые

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КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла закон, в соответствии с которым высокомобильные десантные войска переименовываются в десантно-штурмовые. За соответствующий документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" проголосовали 236 депутатов при 226 необходимых.

Согласно пояснительной записке, такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ (высокомобильные десантные войска), которая также используется в РФ для названия российских воздушно-десантных войск.

Украина 21 ноября 2017 года впервые отметила День десантника. Как объяснили в Киеве, решение о переносе праздника со 2 августа, как в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ, связано с желанием отказаться от советского прошлого. Во время выступления по случаю Дня десантника президент Украины Петр Порошенко вручил первые темно-бордовые береты, которые сменили традиционные для "крылатой пехоты" голубые. Тогда же он анонсировал, что будет инициировать смену названия высокомобильных десантных войск на десантно-штурмовые войска.