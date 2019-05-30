Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана

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Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передаёт «Укринформ». Решение об отставке поддержали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Сообщается, что 63 депутата выступили против, 50 воздержались. Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до парламентских выборов. О намерении подать в отставку Гройсман сообщил 20 мая. Тогда же он рассказал о планах участвовать в досрочных выборах в Раду.

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