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Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана
30 мая 2019, 14:24 • 45 • Украина
Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передаёт «Укринформ». Решение об отставке поддержали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
© Valentyn Ogirenko/Reuters
Сообщается, что 63 депутата выступили против, 50 воздержались.
Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до парламентских выборов.
О намерении подать в отставку Гройсман сообщил 20 мая. Тогда же он рассказал о планах участвовать в досрочных выборах в Раду.
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