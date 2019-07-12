Верховная рада нынешнего созыва завершила пленарную работу

Верховная рада Украины (ВРУ) VIII созыва объявила о завершении своей пленарной работы.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Согласно утверждённому нами календарному плану проведения десятой сессии ВРУ, 12 июля предусмотрено завершение пленарной работы на десятой сессии ВРУ VIII созыва. Напоминаю всем, что на следующей неделе с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Уважаемые народные депутаты, десятая сессия ВРУ VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года, а последнее пленарное заседание десятой сессии ВРУ VIII созыва объявляю закрытым», — заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

23 мая данный указ вступил в силу. Выборы состоятся 21 июля.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.