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Верховная рада назначила министра финансов Украины
22 ноября 2018, 21:09 • 90 • Украина
Депутаты Верховной рады в ходе заседания назначили исполняющую обязанности главы Минфина Украины Оксану Маркарову министром финансов.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Как сообщает УНН, за проголосовали 242 депутата.
Отмечается, что депутаты также назначили нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов (решение поддержали 270 парламентариев).
В начале июня парламент Украины отправил в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра.
В МВФ выразили обеспокоенность данным решением.
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