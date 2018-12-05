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Верховная Рада хочет вернуть Бандере звание Героя Украины
05 декабря 2018, 21:24 • 88 • Политика
В Верховной Раде решили вернуть националисту Степану Бандере звание Героя Украины. Фашистского коллаборациониста планируют наградить почётным званием посмертно.
В Верховную Раду внесли законопроект о присвоении о награждении основателя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры званием Герой Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского парламента.
Отмечается, что почетное звание фашистскому коллаборационисту предлагается присвоить посмертно. Пояснительная записка к законопроекту на сайте Верховной Рады пока отсутствует.
Напомним, что в 2010 году президент Украины Виктор Ющенко уже присваивал националисту звание Героя Украины. Однако всего год спустя Бандера был лишён этого звания новым главой страны Виктором Януковичем.
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