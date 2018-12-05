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Верховная Рада хочет вернуть Бандере звание Героя Украины

05 декабря 2018, 21:24  •  88 • Политика
В Верховной Раде решили вернуть националисту Степану Бандере звание Героя Украины. Фашистского коллаборациониста планируют наградить почётным званием посмертно.
В Верховную Раду внесли законопроект о присвоении о награждении основателя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры званием Герой Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского парламента.
Отмечается, что почетное звание фашистскому коллаборационисту предлагается присвоить посмертно. Пояснительная записка к законопроекту на сайте Верховной Рады пока отсутствует.
Напомним, что в 2010 году президент Украины Виктор Ющенко уже присваивал националисту звание Героя Украины. Однако всего год спустя Бандера был лишён этого звания новым главой страны Виктором Януковичем.
️В Верховной Раде Украины появился законопроект о присвоении лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Герой Украины посмертно.

Текст пояснительной записки к данному документу в электронной базе Рады пока отсутствуетhttps://t.co/JHd6MQZ6U7 pic.twitter.com/b8CdcVapLi
— Марина Саакян (@marinochka_san) 5 декабря 2018 г.

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