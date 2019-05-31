Верховная рада готова воевать с Зеленским до последнего украинца

Автор:

Павленко Дмитрий

За соответствующее постановление, предусматривающее отставку главы кабмина Владимира Гройсмана, проголосовали всего 97 украинских народных избранников при необходимом минимуме в 226 голосов.

О намерении покинуть пост премьер-министра Гройсман заявил 20 мая 2019 года, после того как вступивший в должность президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал правительство уйти в отставку. В то же время уход Гройсмана автоматически означал отставку всего кабмина. При этом часть министров могли сразу покинуть свои должности, а оставшиеся сменили бы статус на «исполняющих обязанности» вплоть до формирования нового правительства.

Таким образом, кабмин Украины продолжит работу в полном составе, по меньшей мере до начала осени этого года.

В. Гройсман. Фото: www.globallookpress.com

В экспертных кругах демарш Рады однозначно связывают с противостоянием между президентом Зеленским и парламентским большинством, которое продолжает всеми силами цепляться за ускользающую власть.

Так, спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал решение Зеленского распустить парламент противоречащим конституции Украины и фактически призвал к новому Майдану.

Вы думаете, что в воздухе запах реванша, – написал он в Twitter. – Принюхайтесь! Это запах пылающих шин! Реванш не пройдёт!

Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, - принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде! — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 мая 2019 г.

Зеленский, в свою очередь, в ходе встречи с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что «парламент не работает». И в условиях «двух войн», которые ведутся против России и против коррупции внутри Украины, необходимо как можно скорее провести досрочные выборы и скорейшее формирование нового правительства.

А. Парубий. Фото: www.globallookpress.com

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, Гройсман и Парубий разыграли в Верховной раде настоящий спектакль, в ходе которого действующий глава кабмина получил доверие от парламентариев.

Таким образом нардепы показали своё отношение к воле народа – то есть наплевали на неё. А ведь отставка Гройсмана – это было желание украинцев, проголосовавших в количестве более 70% за Зеленского (а значит, за смену команды управленцев),

– считает Азаров.

Рада против Зеленского: у кого больше шансов?

«Мы наблюдаем достаточно интересный феномен – войну свежеизбранного президента с доживающим срок своих полномочий парламентом. Я думаю, что на этом пути будет много забавных моментов. Самое интересное, на мой взгляд, попробуют ли депутаты отправить нового президента в отставку по импичменту, в соответствии с законом, который инициировал он сам», – прокомментировал ситуацию в беседе с Царьградом политолог Александр Асафов.

Эксперт считает, что противостояние будет нарастать до тех пор, пока «все основные силы не достигнут тех или иных договорённостей», часть из которых будет носить закулисный характер.

Фото: www.globallookpress.com

Асафов добавил, что досрочные парламентские выборы на руку как Зеленскому, так и Порошенко, которые «находятся на пике мобилизационного ресурса». Тогда как для остальных украинских парламентских сил досрочные выборы невыгодны, что и обусловливает сложность взаимоотношений между новоизбранным президентом и Радой.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв также согласен с тем, что в выигрыше от этого противостояния остаются и команда Зеленского, и команда его основного соперника, экс-президента Петра Порошенко.

«Каждый из них работает на своего избирателя. На своё большинство работает Зеленский, который говорит, что не может ничего поменять из-за противодействия парламента. А Порошенко цепляется за свой электорат и пытается продемонстрировать, что его ещё рано списывать в утиль», – заявил Царьграду политик.

Царёв считает, что такое противостояние способно принести хорошие результаты для каждой из сторон, но в целом негативно отражается на состоянии Украины.

Этот процесс не тормозится. Каждый раскручивает карту противостояния до конца. По этому же принципу делили Украину. «Регионы» делали ставку на русскоязычных. «Наша Украина», Ющенко, Порошенко и вся эта команда обостряли противоречия, делая ставку на противостояние с Россией. И это всё разламывает страну. Так и сейчас, каждый играет в свою игру,

– добавил собеседник Царьграда.

О. Царёв. Фото: www.globallookpress.com

Фактически это означает, что Рада и Зеленский готовы воевать друг с другом до последнего украинца.

Борьба внутри украинской политической верхушки, несомненно, находится под неусыпным контролем американцев, которые сделали ставку на Зеленского, считает украинский политолог Андрей Мишин.

«Как вы думаете, мог ли Зеленский в своей тронной речи заявить о роспуске парламента, чего никто никогда не делал, если бы не консультации с представителями американской администрации? Конечно, такие были. Конечно, американцы понимают, что центр коррупции сегодня – это парламент Украины. Население ждёт реформ, и все ожидания связаны с Зеленским. Американцы боятся, что люди выйдут на протесты, которые будут использованы Россией для своих целей. Прежде всего, для закрытия вопросов по Крыму и Донбассу. Поэтому американцы, конечно, поддерживают Зеленского».

Мишин считает, что Зеленский «показал себя дерзким политиком и очень неплохим стратегом». На сегодняшний день он остаётся локомотивом украинской политики, и любое противодействие ему заранее проигрышно. В то же время активно поддерживавшие Порошенко депутаты-мажоритарщики проголосовали против отставки Гройсмана, так как рассчитывают использовать административный ресурс правительства на предстоящих выборах в парламент.

«Зеленский играет на контратаках. Причём они гораздо сильнее, чем смешные атаки Верховной рады и уходящего правительства. С этой точки зрения он выигрывает пока. Можно говорить о том, что с вероятностью 70% он вместе с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко сформирует большинство в новой Верховной раде», – полагает политолог.

Последняя возможность договориться

В минувший четверг, 30 мая, Зеленский внёс в Верховную раду представление об увольнении членов правительства – министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Также готовятся документы о снятии с должности генпрокурора Юрия Луценко. При этом Климкин, Грицак и Полторак ранее уже написали заявления об отставке, тогда как Луценко судорожно продолжает цепляться за кресло генпрокурора.

Политолог Андрей Мишин отмечает, что глава СБУ Грицак уже ушёл в отпуск, и теперь спецслужбой фактически руководит его первый зам и друг детства Зеленского Иван Баканов. В то же время, если депутаты пойдут ва-банк и откажутся увольнять Грицака, Полторака и Климкина, то все промахи и неудачи этих деятелей лягут на плечи самих народных избранников. Таким образом, депутаты сыграют сами против себя, полагает эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению Александра Асафова, ради смещения министров-силовиков и замены их на людей Коломойского Зеленский может в рамках закулисных договорённостей пойти на некоторые уступки, что не отменит противостояния с парламентом по другим вопросам.

Феномен украинской политики заключается в том, что какие-то вещи они будут решать договорно, но вот этот процесс яркого противостояния будет иметь место,

– считает эксперт.

Впрочем, несмотря на все сложности взаимоотношений, вряд ли противостояние между Зеленским и Радой выльется в новый Майдан, запах которого учуял Парубий, или в нечто напоминающее эпатажную сцену из кинокомедии «Слуга народа», в которой президент Зеленский-Голобородько расстреливает вставлявших ему палки в колёса народных избранников. Во-первых, уровень доверия населения Украины парламенту составляет всего 4%. Во-вторых, все внутриполитические процессы на Украине находятся под зорким присмотром американских кураторов, которые не позволят ситуации выйти из-под контроля.

Порошенко готовят в «сакральные жертвы»

В то же время процесс перезагрузки власти внутри украинского политического террариума, сопровождающийся отчаянной и взаимной «любовью» между «жабами» и «гадюками», может не обойтись без «сакральной жертвы». И наиболее вероятной кандидатурой на эту роль является экс-президент Пётр Порошенко. Накануне ряд СМИ сообщили со ссылкой на информированные источники, что бывший гарант, в отношении которого на Украине возбуждено уже десять уголовных дел, озаботился приобретением билета в Великобританию в один конец.

П. Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Андрей Мишин усомнился в том, что Порошенко собирается в ближайшее время покинуть Украину. По словам эксперта, бывший украинский президент – очень богатый человек, которому не хочется потерять свои капиталы. Возбуждённые против Порошенко уголовные дела Мишин связывает не с политической борьбой, а с переделом собственности.

Официально у Порошенко около миллиарда долларов, неофициально в агробизнесе ещё 7-8 миллиардов долларов. То есть он у нас большой латифундист. Вот уже сейчас эти земли отжимаются. И чтобы он не защищался, надо иметь на него уголовные дела. Реально мы сегодня говорим не о политической борьбе, а о борьбе за передел собственности. И позиции Порошенко здесь достаточно слабые,

– подчеркнул эксперт.

Собеседник Царьграда не исключает, что США могут санкционировать арест и посадку своего верного вассала, коим до недавнего времени был Порошенко. В особенности, если это будет способствовать сохранению их контроля над Украиной.

«Если американцы будут видеть, что ситуация становится критической, начинается броуновское движение в социальной политике, то, следуя принципу Макиавелли, свободно отдадут в жертву на заклание Петра Порошенко. Цена военных вливаний в Украину как анти-Россию достаточно велика. Тот же быстрый приезд Саакашвили выглядит так, потому что он является символом противостояния так называемой российской империалистической экспансии. Он как бы и не идёт на выборы, но готовит новых молодых политиков, новые кадры, которые будут бороться против России», – резюмировал Мишин.

Так или иначе, четвёртый сезон политической комедии «Слуга народа» обещает быть поистине захватывающим и преподнесёт ещё немало хороших и не очень сюрпризов. Правда, выключить телевизор или переключить на другой канал уже невозможно.