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Верховная рада 30 мая рассмотрит вопрос об отставке правительства

27 мая 2019, 13:09  •  81 • Украина

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Верховная рада в четверг рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в понедельник сообщил на заседании согласительного совета парламента спикер Рады Андрей Парубий.

"В четверг, согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров Украины. По закону, парламенту дается 10 дней, мы входим в эти 10 дней в течение этой пленарной недели", - сказал он.

В этой связи спикер поручил комитету правовой политики и правосудия рассмотреть данный вопрос, чтобы в четверг вынести его на голосование. "Я считаю, что это будет один из ключевых вопросов", - добавил он.

20 мая, вступая в должность президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал кабинет министров уйти в отставку. В тот же день Гройсман заявил, что намерен уйти с поста. 23 мая заявление с просьбой об отставке Гройсмана зарегистрировали в Раде.

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