Верхний брейк от Буша-младшего, Путин целует руку партнёрше: Опубликовано архивное видео танцев лидеров России и США

Пресс-служба Кремля опубликовала архивное видео, датируемое апрелем 2008 года. На нем президент России Владимир Путин и экс-президент США Джордж Буш-младший лихо танцуют под песню "Сударыня-барыня".

При этом каждый развлекался по-разному. Так, Путин участвовал в хороводе на сцене. После танца он галантно поцеловал руку партнёрше.

Буш-младший отплясывал с партнершей у сцены, причем активно двигал руками, что отдаленно напоминало верхний брейк.

Ролик был опубликован в рамках проекта, посвященного 20-летию работы Путина в руководстве страны.