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Верхний брейк от Буша-младшего, Путин целует руку партнёрше: Опубликовано архивное видео танцев лидеров России и США

14 января 2020, 23:39  •  91 • Политика
Кремль опубликовал архивное видео танцев лидеров России и США, датируемое 2008 годом. На кадрах видно, как Владимир Путин поцеловал руку партнерше, а Джордж Буш-младший активно использует руки.
Пресс-служба Кремля опубликовала архивное видео, датируемое апрелем 2008 года. На нем президент России Владимир Путин и экс-президент США Джордж Буш-младший лихо танцуют под песню "Сударыня-барыня".
При этом каждый развлекался по-разному. Так, Путин участвовал в хороводе на сцене. После танца он галантно поцеловал руку партнёрше.
Буш-младший отплясывал с партнершей у сцены, причем активно двигал руками, что отдаленно напоминало верхний брейк.
Ролик был опубликован в рамках проекта, посвященного 20-летию работы Путина в руководстве страны.

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