«Верх лицемерия»: судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» приговорили к 10 месяцам исправительных работ

Щёлковский городской суд приговорил судмедэксперта Михаила Клеймёнова, участвовавшего в деле «пьяного мальчика», к десяти месяцам исправительных работ. Мужчина допустил халатность при проведении экспертизы, в результате в крови ребёнка, сбитого насмерть в 2017 году в Балашихе, ошибочно обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Отец погибшего мальчика Роман Шимко недоволен вердиктом, который, по его словам, был принят в большой спешке, пока он отсутствовал на заседаниях. Кроме того, Шимко назвал «верхом лицемерия» восстановление Клеймёнова в должности.

Щёлковский городской суд вынес приговор в отношении судмедэксперта Михаила Клеймёнова, который проводил экспертизу по скандальному уголовному делу «пьяного мальчика». В 2017 году в Балашихе женщина, управлявшая Hyundai Solaris, сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Мальчик погиб на месте, а в его крови позднее было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В ходе следствия выяснилось, что экспертиза была проведена с грубыми нарушениями, — Клеймёнов неправильно сделал забор образцов крови, что привело к их «загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения». В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Как рассказали RT в пресс-службе суда, Клеймёнова приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Кроме того, 10% заработка судмедэксперта на время исправительных работ будет удерживаться государством.

«Если сторона не обжалует приговор, то он вступит в силу через десять дней. Тогда уже можно будет говорить о том, где будут производиться исправительные работы», — пояснили в суде.

В свою очередь, отец погибшего мальчика Роман Шимко в беседе с RT рассказал, что рассмотрение дела сначала затягивалось, а затем суд быстро вынес приговор в его отсутствие.

«Я заболел на прошлой неделе и даже не знал, что идут заседания. Они смогли за три заседания рассмотреть восемь томов дела, хотя до этого уходило пять заседаний на рассмотрение трёх томов. Меня даже не уведомили. Кроме того, они успели допросить Клеймёнова в моё отсутствие. Мы возлагали большие надежды на этот допрос», — рассказал Шимко.

Кроме того, отец мальчика был крайне удивлён, когда пришёл в понедельник в суд и узнал, что уже будет оглашение приговора. Он намерен обжаловать вердикт.

«Я вчера пришёл в суд и был крайне удивлён, что было много прессы и все, кроме меня, знали, что уже будет оглашение приговора. Я сказал, что в их цирке участвовать не буду, и ушёл. В любом случае мы будем обжаловать не только приговор, но и всё следствие. Вот эта фраза — «восстановление в должности» — это верх лицемерия. Но ничего страшного, думаю, разберёмся», — заявил Роман.

По мнению отца мальчика, обвиняемого Клеймёнова такой вердикт должен был обрадовать.

«Я предполагаю, что Клеймёнов рад такому вердикту. Потому что, как мне показалось, он и его адвокат были уверены в положительном исходе дела. Они ни разу не просили протокол судебных заседаний, не фотографировали другие документы, улыбались и не беспокоились. Были уверены, что всё будет в порядке», — считает мужчина.

Кроме того, по словам Шимко, в его отсутствие был рассмотрен иск о размере возмещения вреда.

«Я не присутствовал на заседании и не знаю, в каком размере был удовлетворён иск, но предполагаю, что там ничего не присудили. Когда получу постановление суда на руки, уже точно буду знать всё», — пояснил Шимко.

Дело «пьяного мальчика»

Само ДТП произошло 23 апреля 2017 года во дворе дома 39 микрорайона Павлино города Железнодорожный Московской области. Около 19:00 дедушка возвращался с Алёшей с прогулки на детской площадке. Когда ребёнок стал перебегать дорогу во дворе дома, его сбила местная жительница, 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулём чёрного Hyundai Solaris. Как показала экспертиза, женщина ехала по дворовой территории с превышением скорости — порядка 50 км/ч.

Алисова переехала ребёнка и протащила его по дороге около десяти метров — экстренного торможения она не применяла. Алёша был ещё жив, когда его положили в салон Hyundai, но от полученных травм умер до приезда «скорой».

Широкий резонанс это ДТП получило, когда спустя два месяца родственники погибшего мальчика опубликовали заключение, подписанное заведующим отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный «Бюро СМЭ» Михаилом Клеймёновым. Согласно документу, ребёнок в момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По факту обнаружения в крови ребёнка алкоголя Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Ольгу Алисову 15 ноября 2017 года суд приговорил к трём годам колонии-поселения, а также постановил взыскать в пользу Романа Шимко 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба и 61,5 тыс. рублей, которые были потрачены на похороны. Алисова своей вины не признала и просила отсрочить ей приговор, пока её дочери не исполнится 14 лет, однако в этом суд женщине отказал.