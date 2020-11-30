Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
Главная / Политика

"Верх лицемерия": австралийцы ополчились на Захарову за критику военных

30 ноября 2020, 15:30  •  211 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Канберре не смогли вынести обличительные слова нашего дипломата
В Австралии большое раздражение вызвал выпад официальной представительницы МИД Марии Захаровой по поводу событий в Афганистане. Дипломат уличила австралийские власти в игнорировании преступлений своих военных на территории этой страны.
Захарова резко раскритиковала действия Канберры – в МИД РФ ознакомились с докладом руководителя австралийских ВС Ангуса Кэмпбелла. Там высокопоставленный военный признался, что спецназ Австралии совершил по меньшей мере 39 незаконных убийств во время афганской войны.
По мнению Захаровой, такие действия (учитывая, что судить виновных никто не собирается) резко подрывают доверие стран к Австралии и фактически выводят ее за рамки закона.
Тычок в военные грехи возмутил австралийцев. Так, исполнительный директор института стратегической политики заявил, что слова Захаровой – это "верх лицемерия". Питер Дженнингс начал в ответ охаивать Россию за якобы сбитый нами Боинг MH17, припомнил поддержку легитимного правителя Сирии Башара Асада, а еще раскритиковал за воссоединение с Крымом, пишет австралийское издание ABC.au.
Напомним, ранее Мария Захарова обвинила ОЗХО в фальсификации докладов по химоружию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



211
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщина женщине
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в Карабахе
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
30 ноября 2020, 10:00
Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших ...
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
24 ноября 2020, 00:00
"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
23 ноября 2020, 22:10
Отношения не заладились: Путин отказал Обаме в личной просьбе
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.