Verelq: противостоять пантюркизму Армения может только совместно с Россией

«В турецких планах нет места для государства Армения»

В столице Армении прошло четвёртое заседание международного армяно-российского Лазаревского клуба, на котором обсуждалось будущее не только Армении, но и всего региона, а также будущее армяно-российских отношений.

По мнению тюрколога Рубена Сафрастяна, Турция сделает всё возможное, чтобы в последующие год – полтора её влияние в регионе Южного Кавказа росло и усиливалось. И такую цель Турция поставила не вчера – уже несколько лет Анкара занимается продвижением своих интересов в соседних регионах.

«Основным положением турецкой доктрины является применение вооружённых сил, что проявляется и в нашем регионе. Усиление военной составляющей оси, в том числе с Азербайджаном, началось ещё в 2016 году. А прошлый 2020 год стал новым этапом в политике Турции в Закавказье, когда начались широкомасштабные поставки вооружения. Тем самым велась подготовка к войне в Арцахе, сегодня известна роль Турции в этой войне», – цитирует выступление Рубена Сафрастяна армянское интернет-издание Verelq.

После окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Анкара продолжает проводить свою политику на Южном Кавказе, отметил тюрколог. Сегодня цель Турции – расширение и усиление того небольшого плацдарма, который удалось захватить в результате войны с Арцахом, максимально используя полученную возможность – совместный с Россией мониторинговый центр. Хотя, не сомневается Сафрастян, первоначальные планы были совсем другими: разместить свой миротворческий контингент, чтобы открыть турецким военным возможность находиться на земле Арцаха. И хотя благодаря России эти планы не стали реальностью, Турция от них не отказалась, и будет продолжать агрессивную политику в регионе, предупреждает издание.

«Анкара будет и дальше продвигать пантюркистские планы в связи с Мегринским коридором и будет всячески способствовать тому, чтобы Сюник постепенно, хотя бы частично, перешёл под контроль Азербайджана. Весьма важным рубежом для политики Турции в регионе будет 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Эрдоган планирует к этому периоду объявить о создании Новой Турции (Ени Туркие), над чем сегодня уже работают серьёзные силы и мозговые центры Анкары», – рассказал Сафрастян.

Он напомнил, что в турецких планах нет места для государства Армения, в связи с чем в ближайшие год – полтора Еревану не раз придётся столкнуться с агрессивной турецкой политикой в регионе.

По его мнению, Армения может противопоставить этим планам «два категорических императива».

«Первый – восстановление субектности армянского государства, восстановление армии и управляемости государства и второе – укрепление и углубление нашего военно-политического сотрудничества с Россией. Думаю, что надо постепенно создавать у нас модель «умного государства», только в таком случае Армения сможет противостоять планам Турции у нас в регионе, совместно с Россией», – констатировал эксперт.