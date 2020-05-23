VERELQ: Биолаборатории не помогли Армении в борьбе с коронавирусом

Очагом коронавируса в Армении стала американская биолаборатория

«Дружба с США выгодна только для самих американских властей», утверждает статья, опубликованная на сайте информационно-аналитического центра (ИАЦ) VERELQ, и объясняет – почему.

После распада Советского Союза Армении досталась целая сеть лабораторий по изучению вирусов и борьбы с ними. Американцы вызвались восстановить работу этих лабораторий и вложить большие средства и в подготовку специалистов, и в материальную базу лабораторий. И это вложение в итоге обернулось контролем США за биологической и эпидемиологической обстановкой на границах России, отмечает издание.

По уверениям американских специалистов, армянские лаборатории были оснащены по последнему слову техники, это не просто лаборатории, а супер лаборатории. Вот только с начала пандемии коронавируса они не смогли помочь стране справиться с эпидемией.

«Сегодня среди кавказских государств по числу заражённых коронавирусом и смертей от новой болезни лидирует именно Армения. По официальным данным на 20 мая 2020 года, в Армении зафиксировано 5271 случай заражения и 67 летальных исходов. Для примера, в Грузии заражены 713 человек и всего 12 смертей, в Азербайджане 3518 человека заразились, а умерли 41. При этом в Армении население 2,96 млн человек, а в Азербайджане – почти 10 млн»,

– пишет VERELQ.

Основным же очагом распространения новой коронавирусной инфекции стал Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) Минздрава Армении – одна из биолабораторий, работающих под контролем США, в которой 8 апреля COVID-19 обнаружили у 14 сотрудников.

Всего же в стране 12 лабораторий, модернизированных на деньги Пентагона в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США. Только в Ереване три лаборатории, есть они и в Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и Мартуни.

О том, что лаборатории эти имеют двойное назначение – гражданское и военное – граждане Армении догадывались давно, ведь не секрет, что финансирует эти лаборатории Пентагон.

Однако власти Армении на протяжении многих лет только и делают, что успокаивают и своё население, и стран-соседей, в частности Россию, и международную организацию ОДКБ, пытаясь убедить всех, что «у Армении всё ещё есть суверенитет в области биологической безопасности». А также в том, что «советское наследие, в том числе объекты особого назначения и режимные объекты всё ещё на службе интересов граждан республики».

Однако в это мало кто верит, так же как и в то, что Америка вкладывает миллионы долларов в виде благотворительности, не преследуя при этом свои цели, которые могут диаметрально отличаться от целей страны.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «раньше в Армении боялись любого ветра, который может вызвать эпидемию», поэтому и согласились на предложение американцев.

Что касается лабораторий, то они принадлежат Армении, и там нет иностранных специалистов, уверяет Мнацаканян, и работают лаборатории только в интересах Армении. А российские специалисты посещали эти лаборатории и сами смогли в этом убедиться.

«Однако, по данным российской стороны, полного допуска российские специалисты в лаборатории так и не получили, а планировавшийся к подписанию меморандум по биологической безопасности между Арменией и Россией в настоящее время остаётся на уровне проекта и до сих пор не подписан»,

– сообщает ИАЦ VERELQ.

Но и его подписание ничего не изменит – в Ереване уже заявили, что этот меморандум «не предусматривает гарантию на право какой-либо стороны на вход в лаборатории или односторонний контроль над этими лабораториями».

Тем временем влияние американских специалистов в сфере биобезопасности настолько выросло, что если власти республики заявляют о своей суверенности, то пора бы перейти от слов к реальным делам, предлагает издание.

«К тому же, если в суперлаборатории не смогли обеспечить меры безопасности и допустили заражение 14 собственных сотрудников коронавирусом, то каковы гарантии того, что в соответствующих научных центрах Армении не случится утечка других вирусов и ими не заразится местное население?»,

– констатирует VERELQ.