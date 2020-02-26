Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Таня будет шить рукавицы
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские жу...
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений&...
Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в а...
Главная / В России

Вербовщик "Правого сектора" Пирожок получил 4 года колонии

26 февраля 2020, 14:24  •  106 • В России

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении активного участника украинской праворадикальной экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной на территории России 52-летнего гражданина Украины Игоря Пирожка.

- Следствием установлено, что обвиняемый был ранее осужденза возбуждение национальной вражды, являлся сторонником праворадикальных взглядов и разделял идеи украинского национализма. В то же время Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником так называемого "Майдана" - антиконституционного государственного переворота на Украине, совершенного в 2014 году. Игорь Пирожок вступил в экстремистскую организацию "Правый сектор", заняв должность ее политического руководителя в Бердичевском районе Житомирской области Украины. Под псевдонимом "Роман Чирка" подсудимый создали возглавил отряд "Хорти" ("Борзые"), который занимался оказанием материально-технической помощи проукраинским группам для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации и в Донбассе. Кроме того, с использованием сети Интернет он размещал информационные материалы, оправдывающие идеологию терроризма, - сообщили в суде.

Пирожка задержали в апреле 2019 года на съемной квартиреФото: Оперативная съемка

По данным ФСБ России в январе 2018 Пирожок прибыл в Россию, чтобы создать в столичном регионе подпольную ячейку "Правого сектора".

- С целью распространения ее идеологии на территории России Игорь Пирожок поселился в Подмосковье, где нашел двух кандидатов на вербовку. Он попытался вовлечь их в деятельность "Правого сектора", однако последние от вступления в данную организацию отказались, заявив о противоправной деятельности Пирожка в правоохранительные органы, - говорится в материалах уголовного дела.

Во время обыска у него обнаружили экстремистскую литературу и серебряный эсэсовский перстеньФото: оперативная съемка

Пирожка задержали в апреле 2019 года на съемной квартире. Во время обыска у него обнаружили экстремистскую литературу и серебряный эсэсовский перстень. Согласно открытой информации одессит Пирожок является основателем нацистской организации "Легион "Вервольф" и организатором попытки взрыва в спорткомплексе "Олимпийский". В 90-е годы неонацист собрался там взорвать участников фестиваля неопротестанской североамериканской религиозной организации "Еврем за Исуса", чтобы дискредитировать членов "Русского национального единства" (РНЕ).

Задержанного Пирожка обвинили экстремизме и терроризмеФото: оперативная съемка

Задержанного Пирожка обвинили экстремизме и терроризме, а суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание украинский неонацист будет в российской колонии общего режима. Но даже так ему будет запрещено пользоваться интернетом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
26 февраля 2020, 14:24
Вербовщик "Правого сектора" Пирожок получил 4 года колонии
25 февраля 2020, 18:54
Рост доходов россиян и скачок в экономике - Мишустин назвал две главные задачи правительства
25 февраля 2020, 15:39
«Сожаление и стыд» - так премьер Михаил Мишустин отозвался о состоянии больниц в России
25 февраля 2020, 17:09
«Нужно не «ура», а чтоб страна развивалась»: Путин рассказал о целях и ходе реализации нацпроектов в России
26 февраля 2020, 14:24
Владислав Сурков рассказал о причинах своей отставки и планах на будущее
25 февраля 2020, 18:54
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2020, 03:09
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русск...
26 февраля 2020, 09:39
Грузию "разогрели" до реального нападения на Лаврова: "Девочки, вы бол...
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журнали...
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
20 февраля 2020, 20:24
Бунт в Евросоюзе? Западная Европа больше не хочет содержать бедных соседей
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.