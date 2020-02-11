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Вербовка русских "в прямой и грубой форме": Коротченко раскрыл "особенность работы ФБР"

11 февраля 2020, 18:09  •  136 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко у себя в Twitter раскрыл "особенность работы ФБР против наших дипломатов". По его мнению, вербовочные предложения американские спецслужбы делают "в прямой и грубой форме".
Как американские спецслужбы пытаются вербовать наших? "Особенность работы ФБР" раскрыл главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко у себя на странице в социальной сети Twitter.
"Особенность работы ФБР против наших дипломатов - там не изобретают сложных оперативных комбинаций", - считает эксперт.
Он отметил, что "вербовочные предложения делаются в прямой и грубой форме" - "сразу же обещают много денег за сотрудничество".
Резюмируя твит, Коротченко процитировал слова из песни Владимира Высоцкого: "Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин".
Фото: скриншот twitter/i_korotchenko
Интернет-пользователи не исключили, что американцы таким образом готовят прикрытие для своей некой тайной спецоперации.
"А не может быть так, что этот десяток наглых предложений - прикрытие для одной тихой, тонкой, сложной операции? Недооценивать врага глупо… - заметил в ответ на твит Коротченко интернет-пользователь cargo_1991. - Нас утвердили главным врагом. Наверное всем, имеющим полномочия или специфические знания, стоит вспомнить "Враг не дремлет!".
Другие же предложили внедрить в ФБР своего шпиона под легендой "предателя".
"Надо этим воспользоваться. Внедрить агента под легендой дипломата-предателя и гнать дезу вагонами лохам из ФБР", - предлагает Александр Кудрявцев @avkud1.

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