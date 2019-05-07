Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Безальтернативный курс: Зеленский вызвался повести украинцев в Европу
«Для полноценного отдыха»: Минтруд представил график праздничных дней на 2020 го...
"Поздно спохватились, обратной дороги уже нет": Эксперт - об огромных ...
Кишинёву не до проблем Приднестровья
Главная / В России

«Вербовка осуществлялась на регулярной основе»: ФСБ задержала семь членов националистической организации

07 мая 2019, 23:24  •  40 • В России
Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Подмосковье и Владимире семь членов националистической организации. По данным ведомства, экстремисты нападали на людей, используя травматическое и холодное оружие. В ходе обысков были найдены носители информации с документами, подтверждающие причастность задержанных к преступлениям. Кроме того, главари сообщества пропагандировали свою идеологию.
 
РИА Новости
 

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Подмосковье и Владимире семь членов националистической организации, совершавших нападения на людей. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что задержанные нападали на людей «по националистическим мотивам», используя при этом травматическое и холодное оружие. Атаки совершались в Москве, Владимире и Рязани. В ходе обысков в квартирах задержанных сотрудники ФСБ обнаружили травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, средства коммуникации и электронные носители, информация на которых подтверждает причастность этих людей к преступлениям.

В ведомстве рассказали, что лидеры данной организации пыталась пропагандировать националистическую идеологию. Так, среди обнаруженных в ходе обысков предметов была и соответствующая «печатная атрибутика».

«Лидерами и членами группировки проводилась пропаганда националистической идеологии, на регулярной основе осуществлялась вербовка и психологическая подготовка членов группировки, направленная на разжигание межрасовой розни», — сообщили в ФСБ.

56 задержанных, 11 лабораторий

Кроме того, сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали 56 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных документов.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий в отношении организованного преступного сообщества, состоящего из уроженцев стран Среднеазиатского региона, которые создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции», — говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Сотрудники пресекли деятельность 11 лабораторий, в которых имелось оборудование для преступной деятельности. Всего правоохранители проверили 25 адресов лиц, причастных к этому преступному сообществу.

«Члены преступного сообщества за денежное вознаграждение осуществляли простановку дата-штампов в паспорта иностранцев, а также занимались изготовлением поддельных национальных паспортов, миграционных карт и иных документов, предоставляющих иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что задержанные также в массовом порядке помогали иностранцам вставать на учёт, несмотря на то что их документы были поддельными.

Задержание сторонников ИГ

Напомним, что 29 апреля в Подмосковье в ходе совместной операции ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета были задержаны семь членов подпольной ячейки «Исламского государства»*.

«По предварительным данным следствия, с ноября 2016 года по настоящее время на территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — рассказали в СК.

По данным ведомства, террористы действовали под руководством иностранных эмиссаров. При задержании было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, электронные носители информации и экстремистская литература.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников организации. По ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

В ночь с 12 на 13 апреля в Тюмени была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы два члена ИГ: им предложили сдаться и сложить оружие, однако они открыли огонь. Ни местные жители, ни сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооружённых лиц — сторонников международной террористической организации ИГИЛ, вынашивающих намерения совершить террористические акты», — рассказали о ходе операции в Национальном антитеррористическом комитете.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
07 мая 2019, 15:24
Дмитрий Медведев: «Жду оргвыводов на итогам расследования авиакатастрофы в Шереметьево»
07 мая 2019, 15:24
Путину рассказали о перезапуске банка для гособоронзаказа
07 мая 2019, 18:39
По делу о «грязной» нефти задержаны четыре человека
07 мая 2019, 16:54
«Поддерживаем мировую тенденцию»: в Минприроды готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
07 мая 2019, 15:24
В России появится бессрочный вид на жительство
07 мая 2019, 20:09
«Дожди с первыми грозами»: какая погода ожидается в европейской части России на майские праздники
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2019, 04:09
Украинский министр в разгар "безвластия" закатил свадьбу сыну на озере Комо
05 мая 2019, 06:39
И спел, и станцевал: Небензя в ООН исполнил песню "На побывку едет молодой моряк"
03 мая 2019, 11:24
"Обострения" к 9 мая? В Киеве допустили войну с Россией
02 мая 2019, 06:09
Узнав про российские паспорта, украинцы потянулись на Донбасс
01 мая 2019, 23:39
"Лучшая шутка Зеленского": В Сети оценили оправдания по поводу квартиры в Крыму
06 мая 2019, 02:09
Это не геноцид? Депутат Верховной рады потребовал "обезлюдить Донбасс"
03 мая 2019, 14:24
«Отказался от Победы советского народа»: в России отреагировали на идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.