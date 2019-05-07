«Вербовка осуществлялась на регулярной основе»: ФСБ задержала семь членов националистической организации

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Подмосковье и Владимире семь членов националистической организации. По данным ведомства, экстремисты нападали на людей, используя травматическое и холодное оружие. В ходе обысков были найдены носители информации с документами, подтверждающие причастность задержанных к преступлениям. Кроме того, главари сообщества пропагандировали свою идеологию.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Подмосковье и Владимире семь членов националистической организации, совершавших нападения на людей. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что задержанные нападали на людей «по националистическим мотивам», используя при этом травматическое и холодное оружие. Атаки совершались в Москве, Владимире и Рязани. В ходе обысков в квартирах задержанных сотрудники ФСБ обнаружили травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, средства коммуникации и электронные носители, информация на которых подтверждает причастность этих людей к преступлениям.

В ведомстве рассказали, что лидеры данной организации пыталась пропагандировать националистическую идеологию. Так, среди обнаруженных в ходе обысков предметов была и соответствующая «печатная атрибутика».

«Лидерами и членами группировки проводилась пропаганда националистической идеологии, на регулярной основе осуществлялась вербовка и психологическая подготовка членов группировки, направленная на разжигание межрасовой розни», — сообщили в ФСБ.

56 задержанных, 11 лабораторий

Кроме того, сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали 56 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных документов.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий в отношении организованного преступного сообщества, состоящего из уроженцев стран Среднеазиатского региона, которые создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции», — говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Сотрудники пресекли деятельность 11 лабораторий, в которых имелось оборудование для преступной деятельности. Всего правоохранители проверили 25 адресов лиц, причастных к этому преступному сообществу.

«Члены преступного сообщества за денежное вознаграждение осуществляли простановку дата-штампов в паспорта иностранцев, а также занимались изготовлением поддельных национальных паспортов, миграционных карт и иных документов, предоставляющих иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что задержанные также в массовом порядке помогали иностранцам вставать на учёт, несмотря на то что их документы были поддельными.

Задержание сторонников ИГ

Напомним, что 29 апреля в Подмосковье в ходе совместной операции ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета были задержаны семь членов подпольной ячейки «Исламского государства»*.

«По предварительным данным следствия, с ноября 2016 года по настоящее время на территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — рассказали в СК.

По данным ведомства, террористы действовали под руководством иностранных эмиссаров. При задержании было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, электронные носители информации и экстремистская литература.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников организации. По ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

В ночь с 12 на 13 апреля в Тюмени была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы два члена ИГ: им предложили сдаться и сложить оружие, однако они открыли огонь. Ни местные жители, ни сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооружённых лиц — сторонников международной террористической организации ИГИЛ, вынашивающих намерения совершить террористические акты», — рассказали о ходе операции в Национальном антитеррористическом комитете.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.