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Вербовали местных жителей: ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

07 июля 2020, 16:55  •  90 • В России
ФСБ России задержала в Крыму трёх главарей и четырёх участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ведомстве сообщили, что они распространяли среди местных жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что запрет деятельности «Хизб ут-Тахрир» является обязательным для исполнения на российской территории, и напомнил, что организация вмешивается в частную семейную жизнь, а также запрещает переливание крови, в том числе детям, которым это жизненно необходимо.
 
РИА Новости © ЦОС ФСБ РФ
 

ФСБ России задержала в Крыму трёх главарей и четырёх участников тергруппировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержанные осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти».

В частности, они распространяли среди местных жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. В ходе обысков в домах у террористов были обнаружены запрещённые в России пропагандистские материалы группировки, средства связи, электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.

«Следственным подразделением органа безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела», — сообщили в ФСБ.

  • Задержание террористов в Крыму — видео ФСБ

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил РИА Новости, что в Крыму по подозрению в участии в террористической организации задержаны шесть человек. Он уточнил, что обыски проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму, по всем адресам обысков выезжали адвокаты.

В декабре 2019 года сотрудники ФСБ и МВД также задержали в Москве и Челябинске двоих главарей и семерых активных участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«Установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путём действующей власти», — сообщала тогда ФСБ.

Задержанные на конспиративных собраниях также осуществляли вербовку в тергруппировку местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов.

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека 10 декабря 2019 года прокомментировал решение Верховного суда признать данную организацию террористической. Глава государства заявил, что запрет деятельности «Хизб ут-Тахрир» является обязательным для исполнения на российской территории и напомнил, что влияние идеологии этой организации уже имело тяжёлые последствия.

«Эта организация создана в 1953 году в Иерусалиме... судьёй шариатского суда. Она в своих уставных основополагающих документах прямо провозглашает необходимость создания всемирного халифата путём захвата власти и продвижения своих идей в различных государствах мира, и Российское государство здесь не исключение», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что организация запрещена во всех государствах Шанхайской организации сотрудничества, а также во многих мусульманских странах, например, в Саудовской Аравии, Египте, Тунисе. 

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Президент добавил, что «Хизб ут-Тахрир» запрещает своим членам обращаться к другим религиям, вмешивается в частную личную и семейную жизнь, а также запрещает, например, переливание крови, в том числе детям, которым это жизненно необходимо.

«Последний трагический случай произошёл в Российской Федерации, в Кабардино-Балкарии, в прошлом году. Ребёнок умер. Там, где помощь оказывалась адептам этой церкви, этого движения, так скажем, насильственным образом, принудительным образом, там детей удалось спасти», — заявил Путин.

Стоит отметить, что в конце июня ФСБ России задержала во Владикавказе мужчину 1990 года рождения, планировавшего совершить теракт у одного из административных зданий республиканского центра. Задержанный оказался сторонником террористической группировки «Исламское государство»*. 

Помимо этого, в мае в Дагестане силовики нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. По данным комитета, боевики также были связаны с ИГ.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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