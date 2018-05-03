Вера Савченко сообщила, что у её сестры начались проблемы с зубами из-за голодовки

Вера Савченко рассказала о проблемах со здоровьем своей сестры Надежды, арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине.

«У неё проблемы с кальцием — зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя: если человек голоден, то это проблема», — приводит слова Веры Савченко издание «Украинская правда».

Она отметила, что Надежда голодает уже 42 дня.

3 мая СБУ провело допрос сестры Надежды Савченко.

29 апреля Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве.