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Вера Савченко сообщила, что у её сестры начались проблемы с зубами из-за голодовки

03 мая 2018, 20:54  •  43 • Украина
Вера Савченко рассказала о проблемах со здоровьем своей сестры Надежды, арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине.
 
globallookpress.com © Danil Shamkin
 

«У неё проблемы с кальцием — зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя: если человек голоден, то это проблема», — приводит слова Веры Савченко издание «Украинская правда».

Она отметила, что Надежда голодает уже 42 дня.

3 мая СБУ провело допрос сестры Надежды Савченко.

29 апреля Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве.

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