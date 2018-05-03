|
Вера Савченко сообщила, что у её сестры начались проблемы с зубами из-за голодовки
03 мая 2018, 20:54 • 43 • Украина
Вера Савченко рассказала о проблемах со здоровьем своей сестры Надежды, арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине.
globallookpress.com © Danil Shamkin
«У неё проблемы с кальцием — зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя: если человек голоден, то это проблема», — приводит слова Веры Савченко издание «Украинская правда».
Она отметила, что Надежда голодает уже 42 дня.
3 мая СБУ провело допрос сестры Надежды Савченко.
29 апреля Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве.
Подпишитесь на нас
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 апреля 2018, 08:40
|
30 апреля 2018, 15:09
|
01 мая 2018, 08:54
|
29 апреля 2018, 14:56
|
28 апреля 2018, 07:54
|
27 апреля 2018, 09:09
|
02 мая 2018, 02:54