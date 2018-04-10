Вера Савченко сообщила, что её сестру госпитализируют 11 апреля

Вера Савченко, сестра арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко, заявила, что в среду, 11 апреля, нардепа доставят в больницу. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня — то завтра. На это следователь ответил, что её завтра отвезут в больницу и что она выразила такое желание. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю», — заявила Вера Савченко.

По её словам, она направилась в СИЗО, чтобы «разобраться в ситуации».

10 апреля в квартире Надежды Савченко прошёл обыск.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.