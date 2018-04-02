Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Можно ли олигархов заставить работать на страну?
«Откроем всё, что можно открыть»: в деле о пожаре в Кемерове появились новые сви...
Небесная угроза: Пентагон опасается утратить превосходство в воздухе
Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом
Главная / Украина

Вера Савченко просит Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры

02 апреля 2018, 13:54  •  79 • Украина
Вера Савченко просит американского лидера Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом её сестры, депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее письмо на имя президента США датировано 22 марта.

«Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путём политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства, и наступления на СМИ, неподконтрольные власти Украины», — говорится в письме.

Также Савченко просит обеспечить международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования её сестры.

Ранее Вера Савченко заявила, что состояние здоровья её арестованной сестры ухудшилось после объявления голодовки.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

79
Источник
Похожие новости
02 апреля 2018, 10:39
«Для подпитки национализма»: в Киеве намерены переименовать улицу в честь «Кубанской Украины»
01 апреля 2018, 06:54
Десять лучших шуток от российских дипломатов
02 апреля 2018, 10:39
В Совфеде отреагировали на условия Порошенко по вводу миротворцев ООН в Донбасс

Загрузка...
02 апреля 2018, 13:54
Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в допинге
02 апреля 2018, 13:54
Вера Савченко просит Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры
01 апреля 2018, 15:09
На Украине полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 марта 2018, 08:39
Гербарий уродов. В нём тоже виноват Путин?
29 марта 2018, 15:54
США в открытую атакуют Асада и Россию
27 марта 2018, 11:58
Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?
01 апреля 2018, 00:56
Tpaвля Bocтрикова
29 марта 2018, 18:54
«Мне просто некуда деваться»: учительница шестой день держит голодовку из-за травли на работе
27 марта 2018, 18:24
Полный провал «альтернативной России» на Украине
29 марта 2018, 02:54
Африка сделала решительный шаг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.