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Вера Савченко назвала результаты допроса на полиграфе её сестры Надежды фейком

04 июня 2018, 16:39  •  34 • Украина
Вера Савченко считает недостоверными представленные Службой безопасности Украины результаты допроса на полиграфе её сестры Надежды Савченко.
 
globallookpress.com © Str/ZUMAPRESS.com
 

Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина». 

«С заявлением СБУ я примерно знакома и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение», — заявила Вера Савченко в эфире телеканала.

Савченко добавила, что в настоящее время команда адвокатов её сестры Надежды готовит обращение о повторном прохождении допроса с полиграфом, возможно, с привлечением международных специалистов.

«Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут», — заявила Вера Савченко, имея в виду результаты, представленные СБУ.

При этом она отметила, что в СБУ задержали публикацию полученных результатов по меньшей мере на два месяца.

«Они стараются обмануть нас или сами уже запутались. Ни одного вопроса адвокатов, со стороны защиты, не задали», — прокомментировала Вера Савченко действия СБУ.

Ранее СБУ опубликовала результаты проверки Надежды Савченко на полиграфе, которые подтвердили, что депутат парламента Украины совместно с Владимиром Рубаном готовила теракты в правительственном квартале и в здании Верховной рады.

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