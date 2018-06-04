Вера Савченко назвала результаты допроса на полиграфе её сестры Надежды фейком

Вера Савченко считает недостоверными представленные Службой безопасности Украины результаты допроса на полиграфе её сестры Надежды Савченко.

Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«С заявлением СБУ я примерно знакома и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение», — заявила Вера Савченко в эфире телеканала.

Савченко добавила, что в настоящее время команда адвокатов её сестры Надежды готовит обращение о повторном прохождении допроса с полиграфом, возможно, с привлечением международных специалистов.

«Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут», — заявила Вера Савченко, имея в виду результаты, представленные СБУ.

При этом она отметила, что в СБУ задержали публикацию полученных результатов по меньшей мере на два месяца.

«Они стараются обмануть нас или сами уже запутались. Ни одного вопроса адвокатов, со стороны защиты, не задали», — прокомментировала Вера Савченко действия СБУ.

Ранее СБУ опубликовала результаты проверки Надежды Савченко на полиграфе, которые подтвердили, что депутат парламента Украины совместно с Владимиром Рубаном готовила теракты в правительственном квартале и в здании Верховной рады.