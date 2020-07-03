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Вера, память, право быть русскими, православными: Малофеев о самом главном в новой Конституции

03 июля 2020, 08:00  •  56 • Политика
Константин Малофеев напомнил о важнейших статьях новой Конституции России, утверждающих православную веру, историческую память и наше право быть русскими.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев высказался о важнейших поправках в Конституции России на личной странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что мы проголосовали за веру, историческую память, право быть русскими, православными.
"Теперь в Конституции будет упоминание Спасителя. "Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство".
Если в Конституции есть упоминание о том, что мы в России унаследовали веру в Бога от наших предков - это означает, что вера в Бога является таким же основополагающим правом личности, правом общества, как право на жизнь", - подчеркнул Константин Малофеев.
На протяжении долгих лет мы слушали от либералов - "вы русские и православные, но про вас ничего в Конституции нет", напомнил Малофеев.
"А теперь про нас будет!

Да, при этом Россия продолжает оставаться светским государством. Но мы - пусть и как светское государство - перестали отказываться от тысячелетней традиции наших предков. От нашей Святой Руси. Мы перестали быть Иванами, не помнящими родства. Мы помним, что наши предки не только молились Богу. Они жили и погибали с Его именем на устах. Для них брак был Таинством. Для них крещение ребёнка было важнее, чем его рождение на свет. Вера в Бога пронизывала жизнь, культуру и работу.

Теперь и мы, наконец, возвращаем имя Бога в свою повседневную жизнь. Не только в духовную. Понятно, что каждый из нас человек верующий, и в молитвах дома или в храме поминает имя Божие. Но, когда мы говорим, что мы по воскресеньям полтора часа христиане, а всё остальное время мы граждане или сотрудники или ещё кто-то, то мы плохие христиане. А вот теперь мы с гордостью можем сказать, что мы граждане государства, которое признаёт нашу тысячелетнюю религиозную традицию.

Мы русские! С нами Бог!", - резюмировал учредитель телеканала Царьград.

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