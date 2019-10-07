Вера Гуревич, классный руководитель Владимира Путина: В пятом классе я сказала Володе - хватит лодырничать, берись за учебу

Эту книгу мне подарил один из соратников Владимира Путина, который живёт в Санкт-Петербурге.

Она интересна не только тем, что автор - Вера Гуревич - учительница немецкого языка и "классная" нашего президента, помнит его мальчишкой, которого - из-за двоек по пению и рисованию - перевели из 4 -"А" - в 5- "А" ... "условно".

Веру Дмитриевну и сегодня мы - редко, но иногда все же видим рядом со своим учеником, которого она по-прежнему называет Володей. Эти кадры показывают по ТВ и они красноречивее всего говорят о том, с каким уважением и любовью Путин относится к такой простой, и в тоже время - уникальной женщине, старейшему педагогу России. Мы только что отметили День учителя, а в понедельник, 7-го - день рождения президента. Нам кажется, эти воспоминания - о школьных годах Путина - сегодня - как нельзя кстати...

Книга Веры Гуревич

Шёл в первый класс с горшочком герани

...Наступила пора Володе пойти учиться. (Путин пошёл в школу в 1960-м.) Школу (N 193. - А.Г.) не пришлось выбирать: она была рядом, в пяти минутах ходьбы от дома. Есть фотография, где Володя идёт в первый класс. В одной руке держит портфель, а в другой - цветочный горшочек с геранью.

Володя с мамой. 1958 год

Когда его много раз спрашивали, почему не с букетом шёл в первый класс, он говорил, что не знает, почему его так отправили родители в школу. Зато знаю я. Дело в том, что учителя первых классов, прежде чем встретиться со своими учениками, приглашали к себе на собрание дня за 2 -3 до 1 сентября родителей учеников и проводили с ними беседу. На собрании обращались с просьбой, чтобы часть ребят пришла 1 сентября в школу с цветами, но не с букетами, а в горшочках. Букеты скоро увянут, а в горшочках цветы долго будут стоять на подоконниках.

Мог дать отпор обидчику и взобраться на кучу-малу

...Итак, ко мне в кружок (немецкого языка.- А.Г.) пришли человек 15-17... Среди малого количества мальчиков был Володя Путин. Именно в кружке состоялось моё первое знакомство с ним.

Это был мальчик маленького роста, бледнолицый - с глубоко посаженными серого цвета глазами, над глазами яркие черные брови... Очень живой, подвижный, энергия буквально выплескивалась из него, именно она заставляла его вертеться на уроках. Он успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя, постоянно лез под парту, так как ронял то ручку, то карандаш. На уроках был крайне не сосредоточенным, неугомонным учеником. Это, конечно, мешало ему быть внимательным на уроках и, безусловно, такое поведение очень раздражало учителя. В кружке он вёл себя совсем по-другому, Многое было ему интересно. Он внимательно слушал мои рассказы о Германии, о великих людях этой страны.

...Буквально как губка впитывает в себя воду, так и он запоминал сразу целые фразы, а слова буквально тут же откладывались у него в памяти. Удивительно способный к языку ученик оказался у меня в кружке!

На переменах Володя никогда (в начальных классах и в первое полугодие пятого класса) не ходил спокойно по залу, не стоял с товарищами у окна, не повторял задания к уроку. Нет, он успевал за 5-10 минут побывать на всех этажах школы, в столовой, сбежать и подняться несколько раз по лестнице, носился со старшими ребятами по коридорам и даже составить компанию в потасовках и побывать наверху кучи-малы.

Хотя на вид он казался слабым, даже хрупким по сравнению с другими мальчишками, но на самом деле он был жилистым, очень выносливым и обладал достаточной силой, чтобы дать отпор любому обидчику.

"Немцы убили мою бабушку... Не хочу учить немецкий!"

Помню, однажды он подошёл ко мне после занятий в кружке и попросил ответить на вопросы. Один из вопросов: "Каждый ли немец - фашист?" Потом спросил, не обижусь ли я, если он не будет учить немецкий язык, потому что немцы тяжело ранили его папу, убили бабушку и двух дядей. Пришлось мне тогда долго беседовать с Володей... Кажется, он согласился со мной, так как сказал мне в заключение: "Нет, ладно, я все-таки буду учить немецкий". Сказал так, как будто сделал мне великое одолжение, что будет учить немецкий язык и останется в классе, где мне предстояло быть классным руководителем.

Да, мешанины в голове у мальчишки было немало, он, конечно, требовал к себе особого индивидуального отношения.

Удивительно, но из класса, где всем предстояло учить немецкий язык, никто не ушёл, кроме одного ученика. Так я получила класс 5-"А" в количестве 47 учеников. Нам предстояло пройти вместе все четыре года.

...Что касается Володи Путина, то он в пятом классе не проявлял должного внимания к домашним заданиям, уроки выполнял кое-как.

Четвёртый класс он закончил с двумя двойками - по рисованию и пению - и был условно переведён в пятый класс, но это нисколько не волновало Володю. Много времени он проводил во дворе с мальчишками старше своего возраста. Кто-то из ребят в классе мне как-то сказал, что Володя может попасть под влияние одного из дворовых приятелей, что уж слишком он увлёкся общением с ними...

Короче говоря, я понимала, что пустое длительное времяпрепровождение в этом "обществе" может привести к очень печальным последствиям.

"...И тогда я пошла к Путиным домой"

...Где-то в конце сентября 1964 года я пошла домой к Путиным. Володя был одним из первых, кого я наметила для посещения.

Было около шести часов вечера, я поднималась по полутемной лестнице, держась за шаткие железные перила, лестница была довольно крутой, с выщербленными в некоторых местах ступеньками...

Нажимаю кнопку звонка - дверь распахивается, и я вижу Володю, который был крайне удивлён моим приходом. Пробормотал нечто неразборчивое, проводил в комнату, где жила семья. (Речь о коммунальной квартире. - А.Г.) сам же выскочил в коридор и крикнул: "Ма-а, иди сюда скорее".

В комнату вошла невысокого роста женщина, русоволосая, бросались в глаза её маленькие руки и ноги, обутые в домашние тапочки из сукна... Мать Володи звали Марией Ивановной. Она всплеснула руками и, жалостливо взглянув на меня, спросила: "Опять что-то в школе натворил?" Я постаралась успокоить её и объяснила, что ничего плохого Володя не сделал. Просто я всех учеников посещаю, для того чтобы ознакомиться с условиями проживания ученика и поговорить подробно об успеваемости в школе, об отношению к выполнению домашних заданий, о поведении на уроках, о том, где, с кем и как проводят свободное время их дети.

Мария Ивановна сказала, что об этом лучше поговорить с отцом, что, если у меня есть минут 15 -20, то надо подождать, отец скоро придёт с работы. Извинилась и вышла из комнаты... Я попросила Володю показать мне выполненные домашние задания или хотя бы часть из них. Оказалось, что он к ним ещё не приступал. На его письменном столе небрежно, вперемешку, лежали учебники, тетради, газеты, портфель был брошен на пол...

"Что натворил мой разгильдяй?" - спросил отец Путина.

...И тут пришёл отец Володи... (Владимир Спиридонович. - А.Г.) Выглядел он усталым и, как мне показалось, сердитым или чем-то озабоченным...

Первыми словами его ко мне были: "С чем пожаловали к нам, уважаемая учительница? Что натворил мой разгильдяй?"

Я объяснила, что в школе его сын ничего не натворил, но я весьма обеспокоена недобросовестным отношением его к учебе, мальчик слишком много тратит времени во дворе в совершенно ненужной компании дворовых ребят, что это общение ничего хорошего ему не даёт и не даст. Обратила внимание отца на то, что Володя очень способный к гуманитарным предметам, особенно к изучению иностранного языка. Ему легко даётся учеба, но он совсем не прикладывает труда и не проявляет интереса ни к одному из предметов, поэтому результаты пока в основном удовлетворительные. Очень жаль, ведь Володя мог бы учиться на хорошо и отлично...

И мы решили буквально с завтрашнего дня взять поведение и учебу Володи под жесткий контроль. Он, отец, будет ежедневно следить за успеваемостью сына по дневнику, проверять выполнение домашних заданий вечерами, а я возьму под контроль поведение ученика на уроках и переменах. Теперь, хочется Володе или нет, но я буду частым гостем у них в доме. Само собой разумеется, что двенадцатилетнему мальчишке вовсе не хотелось быть под таким двойным контролем. Во время нашей беседы Володя сидел за письменным столом насупившись и делал вид, что готовит уроки.

Я посетовала на то, что времени уже около восьми вечера, а у моего ученика не подготовлен до сих пор ни один урок. Мальчишка себе под нос пробурчал: "Было бы что готовить, да я, если захочу, все домашние задания подготовлю за час". Отец внимательно посмотрел на него и очень внушительным голосом ответил сыну: "Одно дело - хотеть, другое - мочь и делать. Вот я уже завтра посмотрю, как ты хочешь и как ты можешь доказать своим отношением к урокам и оценкам, на что ты способен и можно ли будет на тебя положиться". Я со своей стороны добавила: "Хочешь оставаться посредственностью, серым собеседником в жизни, не хочешь в будущем стать образованным человеком, продолжай лодырничать. Если хочешь стать человеком, которого будут уважать и сумеешь воспитать в себе личность, берись за учебу с завтрашнего дня, не теряй времени".

...И вот в его дневнике стали всё чаще появляться пятерки

Как и было обещано, я заходила с контрольными посещениями в семью Путиных раз в неделю или раз в десять дней... Уже в дневнике были ... редкие замечания: "Забыл тетрадь по рисованию, был невнимателен на уроке музыковедения, опоздал на урок ботаники..."

Но уже было много четвёрок, к сожалению, столько же троек, однако уже встречались пятерки, в основном по истории, немецкому языку и литературе. Но огромным успехом было уже то, что со страниц дневника и в тетрадях почти исчезли двойки...

* * *

...У Путина в жизни сложилось так, что он работал, если можно так сказать, от зари до зари, не считаясь с личным временем, стремился доводить начатое дело до конца, упорно и настойчиво идти к поставленной цели, добиваться результативности в работе. И это было всегда, какой бы пост он ни занимал... Я рада, что мой воспитанник, мой ученик достиг такой высоты.

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