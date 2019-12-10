Вера Эрдогана в соглашения по Сирии тает на глазах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен развитием ситуации на территории Сирии. По мнению политика, достигнутые в ходе переговоров с Россией и США договорённости не возымели того эффекта, на который рассчитывала Анкара.

Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было объявлено, что зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны. Кроме того, принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции.

Стороны также обещали проводить совместное патрулирование территории. Все договорённости закреплены в меморандуме, подписанном лидерами двух государств. Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть военную операцию "Источник мира".

В ноябре турки пригрозили возобновить военную операцию "Источник мира", так как курдские ополченцы продолжают заниматься дестабилизацией обстановки, пытаясь спровоцировать турецких военных на агрессию. Несколько недель назад в Сети было опубликовано видео, как курды забрасывают камнями и бутылками колонну техники ВС Турции.

"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", - цитирует свежий комментарий Эрдогана "Интерфакс".