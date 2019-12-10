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Вера Эрдогана в соглашения по Сирии тает на глазах

10 декабря 2019, 12:09  •  62 • Политика
Вера президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соглашения по Сирии тает на глазах. Как признался политик, договорённости с Россией и США якобы не дают результатов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен развитием ситуации на территории Сирии. По мнению политика, достигнутые в ходе переговоров с Россией и США договорённости не возымели того эффекта, на который рассчитывала Анкара.
Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было объявлено, что зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны. Кроме того, принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции.
Стороны также обещали проводить совместное патрулирование территории. Все договорённости закреплены в меморандуме, подписанном лидерами двух государств. Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть военную операцию "Источник мира".
В ноябре турки пригрозили возобновить военную операцию "Источник мира", так как курдские ополченцы продолжают заниматься дестабилизацией обстановки, пытаясь спровоцировать турецких военных на агрессию. Несколько недель назад в Сети было опубликовано видео, как курды забрасывают камнями и бутылками колонну техники ВС Турции.
"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", - цитирует свежий комментарий Эрдогана "Интерфакс".

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