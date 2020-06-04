Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Главная / В мире

Венгры в Словакии требуют признать их независимой политической нацией наравне со словаками

04 июня 2020, 23:55  •  84 • В мире
В Словакии Венгерская коалиционная партия направила президенту страны Игорю Матовичу Меморандум венгерской общины с требованиями признать венгров независимой политической нацией наряду со словаками, наделить венгров автономными правами, придать венгерскому языку официальный статус и разрешить свободное использование венгерской национальной символики (гимна, герба и флага).
Такие же требования полтора месяца назад Демократический союз венгров Румынии выдвинул румынскому правительству. Парламент Румынии 126 голосами из 135 отверг их. Депутатская административная комиссия, проанализировав требования Демсоюза, среди которых было требование наделить регион компактного проживания венгров правосубъектным статусом и возможностью избрания своего президента, признала их противоречащими Конституции Румынии.
Всё это говорит о нарастающей декомпозиции государств-членов Евросоюза. Национальные интересы в европейской семье народов всё больше преобладают над общеевропейскими, идея пересмотра существующих границ внутри ЕС уже не является чем-то недопустимым.
Словацкие венгры добиваются превращения Словакии в дуалистическое государство по примеру бывшей Австро-Венгрии. Они предлагают внести изменения в Конституцию Словакии, заменив фразу «мы, словацкая нация» на фразу «мы, граждане Словацкой Республики».
Королевство Венгрия в составе Австро-Венгрии значительно превышало территорию нынешней республики
В Словакии проживает почти полмиллиона венгров (8,5%). Словакия – первая в мире страна по удельному весу венгерского населения за пределами Венгрии. Венгры не скрывают, что активизируют свои усилия по достижению автономии и укреплению своего влияния в Словакии в связи со 100-летием Трианонского договора. По этому договору Венгрия, как проигравшая сторона в Первой мировой войне, лишилась 72% территории в пользу Югославии, Чехословакии и Румынии. Сегодня в Австрии, Хорватии, Сербии, Словакии, Румынии и на Украине проживают около 3 млн. венгров.
Согласно недавнему соцопросу, приуроченному к юбилею Трианонского договора, 94% венгров считают утрату земель в пользу соседних государств актом несправедливости, 85% – самой большой трагедией венгерской государственности. 77% полагают, что «трианонская травма» ещё не изжита венгерским народом.
Из своих бывших владений венгры из Венгрии чаще всего посещают Словакию (60% опрошенных). Из всех выгодоприобретателей Трианонского договора как раз Словакию венгры считают институционально одним из наиболее слабых государств (после Украины), что и обусловливает размах их требований к словацкому и украинскому правительствам.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
04 июня 2020, 13:55
Авторы сценария пандемии потеряли контроль: вакцинация сорвалась, вспыхнули бунты
04 июня 2020, 13:55
Трамп назвал имя "самого переоценённого генерала в мире"
04 июня 2020, 17:55
Где опасно хранить пенсию: Юрист дала совет старикам
04 июня 2020, 19:55
Архиепископ на "цветном Майдане" в США "сдал" связи Константинополя с Демпартией - Тюренков
04 июня 2020, 17:55
Байден превращается в Кличко, а спецназ США – в "Беркут"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.