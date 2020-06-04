Венгры в Словакии требуют признать их независимой политической нацией наравне со словаками

В Словакии Венгерская коалиционная партия направила президенту страны Игорю Матовичу Меморандум венгерской общины с требованиями признать венгров независимой политической нацией наряду со словаками, наделить венгров автономными правами, придать венгерскому языку официальный статус и разрешить свободное использование венгерской национальной символики (гимна, герба и флага).

Такие же требования полтора месяца назад Демократический союз венгров Румынии выдвинул румынскому правительству. Парламент Румынии 126 голосами из 135 отверг их. Депутатская административная комиссия, проанализировав требования Демсоюза, среди которых было требование наделить регион компактного проживания венгров правосубъектным статусом и возможностью избрания своего президента, признала их противоречащими Конституции Румынии.

Всё это говорит о нарастающей декомпозиции государств-членов Евросоюза. Национальные интересы в европейской семье народов всё больше преобладают над общеевропейскими, идея пересмотра существующих границ внутри ЕС уже не является чем-то недопустимым.

Словацкие венгры добиваются превращения Словакии в дуалистическое государство по примеру бывшей Австро-Венгрии. Они предлагают внести изменения в Конституцию Словакии, заменив фразу «мы, словацкая нация» на фразу «мы, граждане Словацкой Республики».

Королевство Венгрия в составе Австро-Венгрии значительно превышало территорию нынешней республики

В Словакии проживает почти полмиллиона венгров (8,5%). Словакия – первая в мире страна по удельному весу венгерского населения за пределами Венгрии. Венгры не скрывают, что активизируют свои усилия по достижению автономии и укреплению своего влияния в Словакии в связи со 100-летием Трианонского договора. По этому договору Венгрия, как проигравшая сторона в Первой мировой войне, лишилась 72% территории в пользу Югославии, Чехословакии и Румынии. Сегодня в Австрии, Хорватии, Сербии, Словакии, Румынии и на Украине проживают около 3 млн. венгров.

Согласно недавнему соцопросу , приуроченному к юбилею Трианонского договора, 94% венгров считают утрату земель в пользу соседних государств актом несправедливости, 85% – самой большой трагедией венгерской государственности. 77% полагают, что «трианонская травма» ещё не изжита венгерским народом.

Из своих бывших владений венгры из Венгрии чаще всего посещают Словакию (60% опрошенных). Из всех выгодоприобретателей Трианонского договора как раз Словакию венгры считают институционально одним из наиболее слабых государств (после Украины), что и обусловливает размах их требований к словацкому и украинскому правительствам.