Венгры отстояли "мать" и "отца": По европейским "ценностям" нанесли мощный удар

Венгрия решительно шагнула в сторону от западного течения и нанесла по европейским "ценностям" мощный удар. Местные депутаты приняли пакет новых мер, направленных против насаждения ЛГБТ в стране, встав на защиту традиционных семейных ценностей.

Так, большинство депутатов приняли закон, фактически запрещающий усыновление детей однополыми парами. Документ жёстко ограничивает возможности усыновления супружескими парами. Исключения возможны, но лишь при одном условии: своё согласие должен дать по конкретному случаю министр по делам семьи.

Кроме того, ряд существенных поправок было принято и по конституции страны. В частности, здесь чётко прописывается, что "мать - женщина, отец - мужчина". Кроме того, есть и пункт, который "обеспечивает воспитание детей в соответствии с христианской культурой (Венгрии)".

Как сообщает france24, "власти объяснили изменение тем, что "новые идеологические процессы на Западе" сделали необходимым "защитить детей от возможного идеологического или биологического вмешательства".