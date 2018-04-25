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Венгрия заявила о планах продолжать ветировать вступление Украины в НАТО
25 апреля 2018, 14:39 • 60 • Украина
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба венгерского МИД.
«Венгрия не будет поддаваться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего на Украине, ради геополитических интересов. Венгрия продолжит налагать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам», — заявил министр.
Глава ведомства добавил, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.
Ранее стало известно, что венгерские власти приняли решение ветировать проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав МИД.
Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал решение Венгрии заблокировать заседание.
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