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Венгрия заблокировала встречу министров обороны Украина – НАТО

10 февраля 2018, 19:24  •  384 • В мире
Будапешт остаётся верен своему обещанию препятствовать инициативам Киева на международных площадках до тех пор, пока украинские власти не отменят закон об образовании, лишающий национальные меньшинства возможности обучаться в школах Украины на родных языках.
Накануне стало известно, что Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран-членов НАТО, намеченной на 14-15 февраля в Брюсселе. «Из-за венгерской позиции встреча министров обороны в формате Украина – НАТО не произойдёт», – пожаловался глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Он отметил, что «венгерская позиция отличается» от позиции всех остальных соседей Украины; например, с Румынией и Польшей по данному вопросу якобы достигнут компромисс.
Крайне резко отреагировала на демарш Венгрии глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз. «Следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей ситуацию с безопасностью в Европе», – написала Фриз на своей страничке в Facebook. Более того, она обвинила Будапешт в пособничестве «политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри».
Напомним, что 28 сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон № 2145-VIII «Об образовании», вызвавший возмущения в соседних странах из-за нормы о прекращении обучения на языках национальных меньшинств (за исключением коренных народов).
Наиболее решительную позицию заняла Венгрия, которая после появления скандального украинского закона объявила о блокировании всех выгодных Киеву инициатив в международных организациях. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не поскупился на резкие выражения, назвал украинский закон «стыдом и позором» и «ударом в спину Венгрии». Венгерский министр посоветовал Украине забыть отныне о европейском будущем.
В сентябре Венгрия подала жалобы в ОБСЕ, ЕС и ООН на Украину с требованием воспрепятствовать вступлению украинского закона в силу. В октябре прошлого года Будапешт наложил вето на проведение саммита Украина – НАТО, который намечался на декабрь.
В том же месяце Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по инициативе венгерской и румынской делегаций приняла резолюцию с жёсткой критикой языковой статьи закона Украины «Об образовании» как ущемляющей права этнических меньшинств Украины.
23 января 2018 года ПАСЕ проголосовала новую резолюцию под названием «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе», представленную депутатом от Венгрии Розой Гоффманн. В пояснительной записке к документу отмечается невыполнение Украиной своих международных обязательств и стандартов Совета Европы в области языков нацменьшинств.
Соб. корр. ФСК

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