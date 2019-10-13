Венгрия углубляет проникновение в Закарпатье

Венгерская «мягкая сила» на Украине действует уверенно

В первые дни октября в украинских СМИ распространилась новость о том, что Венгрия стала лишать своего гражданства жителей Украины. Однако на вопрос, не меняет ли Будапешт политику в отношении Киева, ответ однозначный – нет. Правда, незначительная корректировка курса происходит.

Одно из условий получения венгерского паспорта – наличие регистрации (прописки) на территории Венгрии. Жители Закарпатской области старались получить её всеми средствами, зачастую идя на подлог: человек получал где-то фиктивную прописку, затем возвращался на Украину. Такая схема пользовалась особой популярностью у людей пожилых, поскольку венгерская пенсия значительно больше украинской. Правда, если при проверке пенсионер или пенсионерка отсутствовали по месту регистрации, венгерские власти лишали их социальных выплат. Сейчас Будапешт упорядочивает этот процесс. Немало людей оформляли венгерскую прописку за взятку. В прошлом году шесть лет тюрьмы получил Жолт Сепеши, руководитель муниципалитета посёлка Монок: на желающих стать гражданами Венгрии он заработал примерно 400 тысяч евро.

После замены Порошенко на Зеленского Киев получил от Будапешта определённый кредит доверия. На инаугурации Зеленского побывал президент Венгрии Янош Адер, назвавший переговоры с украинским коллегой обнадёживающими. На Генассамблее ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Петера Сийярто и Вадима Пристайко; венгерский министр отметил, что разговаривать с новым украинским руководством стало проще.

Однако в Будапеште констатируют, что в политике Киева по отношению к венгерскому меньшинству ничего не меняется. 3 октября российские «Известия» опубликовали интервью с Петером Сийярто и процитировали в заглавии слова венгерского министра: «Никаких реальных шагов Украина не сделала». Действуют законы об образовании и о функционировании украинского языка. Первый ведёт к радикальному сокращению венгерских классов и школ, второй развязывает преследования против людей, плохо знающих «мову» и не испытывающих потребности в её знании.

На Венгрию надеются и закарпатские русины (русские). По всей Украине к началу 2020/2021 учебного года не должно остаться ни одной (!) школы с русским языком обучения. Оценим масштабы погрома культуры за 28 лет украинской самостийности: в 1991 году в Украинской ССР действовали около 22 тысяч школ, и половина из них были школами с русским языком обучения. Были также смешанные школы, где обучение велось на нескольких языках (украинском и русском; украинском, венгерском и молдавском и др.). Всё это уничтожено.

За полгода, что Зеленский пребывает президентом, не сделано ничего, чтобы остановить культурную катастрофу. И первыми, у кого кончилось терпение, стали венгры. Корректирует политику по отношению к зарубежным соотечественникам и Румыния; Петер Сийярто адресовал Бухаресту предложение перейти к более тесному сотрудничеству в этом вопросе.

Сейчас вновь поднята тема отдельного мадьярского района на Украине. Большинство закарпатских венгров сосредоточено в Береговском районе, заметное количество их проживает также в Ужгородском, Виноградовском и Мукачевском районах. Их всех предлагается объединить в рамках одной административно-территориальной единицы. Киев встречает такие инициативы в штыки.

В июле замминистра иностранных дел Украины Егор Божок обратился в СБУ по поводу карты, напечатанной на первой странице газеты Karpatalja, где территория предполагаемого мадьярского района была окрашена в цвета венгерского флага. Спустя пару дней Божок обвинил премьер-министра Виктора Орбана в попытке создать анклав в Закарпатье. Параллельно украинские СМИ распространяют сведения о консультациях в Будапеште, где правительственные чиновники и лидеры венгров Закарпатья обсуждают практические вопросы создания отдельного венгерского района на Украине.

Публикация в закарпатской газете стала поводом для обращения в СБУ

26 сентября в Ужгороде облсовет утвердил перспективный план формирования территориальных общин в рамках процесса децентрализации. Венгерские политики Закарпатья, включая зампредседателя Закарпатского облсовета Иосифа Борто, остались довольны результатом. Голосование в областном совете объявлено «историческим».

Венгерское проникновение продолжается. Перед последними выборами в Верховную раду глава Партии венгров Украины и председатель Общества венгерской культуры Ласло (Василий) Брензович ездил в Будапешт, где консультировался с Виктором Орбаном и вице-премьером Жолтом Шемьеном. Непосредственно перед голосованием агитировать соотечественников в Закарпатье приезжали Петер Сийярто и руководитель правительственной администрации Гергей Гуйяш.

Встреча в Будапеште. Слева направо: Жолт Шемьен, Виктор Орбан и Ласло Брензович. Фото: kormany.hu

Госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Янош Арпад Потапи бывает в Закарпатье чуть ли не каждую неделю. В середине сентября он участвовал в церемонии открытия учебного года в Закарпатском венгерском институте имени Ференца Ракоци ІІ. Церемония проходила в реформатской церкви Берегово в антураже мадьярских флагов, колорит ей придавали молодые люди, одетые в венгерские национальные костюмы.

На церемонии открытия учебного года в венгерском институте (Закарпатье). Фото: 3szek.ro

В начале октября Потапи можно было видеть в селе Великая Добронь под Ужгородом, где открывали новое учебное заведение. И опять знамёна, наряды прошлых эпох и т. д.

Янош Арпад Потапи выступает в Великой Доброни (Закарпатье)

С помощью Яноша Арпада Потапи в Берегово организован футбольный кубок памяти Шандора Кочиша. Этот игрок – одна из легенд «Барселоны». В конце 50-х он сбежал из социалистической Венгрии на Запад и до сих пор занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории каталонского клуба. К Закарпатью барселонская знаменитость не имеет никакого отношения; турнир в честь Кочиша – часть венгерской культурной экспансии.

Недавно в Берегово презентовали сборник русинских баллад, переведённых на венгерский язык. Книгу издали в Будапеште, само мероприятие проходило при участии генерального консула Венгрии Матяша Силади на территории венгерского дипломатического представительства.

При поддержке венгерского правительственного Фонда Габора Бетлена произведена реконструкция парка и площади перед зданием Береговской райадминистрации. Работы почти закончены, осталось лишь водрузить на постамент памятник Ференцу Ракоци ІІ – мадьярскому национальному герою. Место будет называться «Площадь Будапешт».