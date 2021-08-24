Венгрия снова насмехается над Украиной: Страна готова заключить 15-летний договор с "Газпромом"

Венгрия собралась осенью заключить с "Газпромом" 15-летний договор на поставки газа. Ранее президент страны публично раскритиковал Украину за дискриминационный языковой закон на форуме в Киеве.

Власти Венгрии хотят заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку газа. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто по итогам переговоров с русским коллегой Сергеем Лавровым.

Венгерский министр уточнил, что речь идёт о договоре на срок в 15 лет. По его словам, данный вопрос планируется обсудить уже 30 августа с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером.

Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями,

- заявил глава МИД Венгрии.

Кроме того, министр сообщил о поддержке решения построить ответвление от турецкого потока через Сербию в Венгрию. По словам главы МИД, это позволит осуществлять поставки голубого топлива на венгерский рынок объёмом в 8,5 миллиарда кубометров.

Напомним, что накануне президент Венгрии принял участие в провокационном украинском форуме "Крымская платформа", на котором обсуждалось "возвращение" полуострова под контроль Киева. Однако, в отличие от других гостей мероприятия, он не стал обвинять Россию, а вместо этого напомнил властям Украины о дискриминационном языковом законе. Он заявил, что нельзя заставлять людей не использовать их родной язык и ограничивать этим их свободу. Это стало холодным душем для властей Незалежной.