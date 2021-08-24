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Венгрия снова насмехается над Украиной: Страна готова заключить 15-летний договор с "Газпромом"
24 августа 2021, 23:35 • 73 • Политика
Венгрия собралась осенью заключить с "Газпромом" 15-летний договор на поставки газа. Ранее президент страны публично раскритиковал Украину за дискриминационный языковой закон на форуме в Киеве.
Власти Венгрии хотят заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку газа. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто по итогам переговоров с русским коллегой Сергеем Лавровым.
Венгерский министр уточнил, что речь идёт о договоре на срок в 15 лет. По его словам, данный вопрос планируется обсудить уже 30 августа с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером.
- заявил глава МИД Венгрии.
Кроме того, министр сообщил о поддержке решения построить ответвление от турецкого потока через Сербию в Венгрию. По словам главы МИД, это позволит осуществлять поставки голубого топлива на венгерский рынок объёмом в 8,5 миллиарда кубометров.
Напомним, что накануне президент Венгрии принял участие в провокационном украинском форуме "Крымская платформа", на котором обсуждалось "возвращение" полуострова под контроль Киева. Однако, в отличие от других гостей мероприятия, он не стал обвинять Россию, а вместо этого напомнил властям Украины о дискриминационном языковом законе. Он заявил, что нельзя заставлять людей не использовать их родной язык и ограничивать этим их свободу. Это стало холодным душем для властей Незалежной.
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