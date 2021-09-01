Венгрия против превращения гомосексуализма в «европейскую ценность»

Легализованное хулиганство Европы

На днях на страницах венгерского издания Magyar Nemzet была опубликована статья политолога Томаша Фрича «Пора поговорить о выходе Венгрии из ЕС», призывающая задуматься о том, не последовать ли примеру Великобритании.

Если бы речь шла о небольшом оппозиционном издании и авторе-маргинале, на публикацию никто бы не обратил внимания, разговоры о возможно выходе Венгрии из ЕС ведутся давно. Однако Magyar Nemzet («Венгерская нация») – одно из самых популярных изданий, поддерживающих правительство Виктора Орбана, а Фрич – близкий к власти и влиятельный человек.

«Я осознаю табуированность такого решения, но кто-то должен написать это слово… Хаксит (от Hungary+Exitпо аналогии с Britain+Exit) – это добровольный выход Венгрии из Евросоюза»,

– заявил Фрич.

Политолог обвиняет руководство Евросоюза и его финансовые элиты в «имперских наклонностях» и высокомерии по отношению к Восточной и Центральной Европе.

В то же время, по мнению Фрича, пребывание в Евросоюзе дает венграм ощущение принадлежности к демократическому Западу и «союзу свободных наций», поэтому отказаться от него можно только по очень веским причинам. Сейчас такие причины есть, считает автор.

«Мы вступали в сообщество свободных суверенных стран... но построение имперской Европы, подчиненной «единой европейской нации», идёт полным ходом… Если нам снова захотят диктовать, что и как нам делать, наше пребывание в ЕС станет бессмысленным»,

– пишет Фрич.

Он полагает, что даже в случае выхода Венгрии из Евросоюза, немецкие производители автомобилей все равно не покинут Венгрию: просто сотрудничество с Будапештом сулит им прибыли. В то же время, заявляет Фрич, в Европе отсутствует единая культура и единое «европейское» мировоззрение.

«Наши пути разошлись, – продолжает Фрич. – Запад осознанно… порывает с христианской моралью, стремясь построить космополитическое, безликое мировое общество, основанное на безудержном самоудовлетворении и самоуничтожении личности».

Сразу после публикации этой статьи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поспешил заверить мир, что, несмотря на противоречия с Брюсселем, Будапешт не рассматривает всерьёз вариант выхода из ЕС. Однако прозвучал Сийярто не слишком убедительно.

Противоречия между Брюсселем и Будапештом возникли достаточно давно. В последние несколько месяцев они резко обострились. Венгерские власти приняли законы, запрещающие ЛГБТ-пропаганду в школах, и запретили продажу книг, рассказывающих о половых извращениях. Теперь издания такого рода в Венгрии можно продавать только в закрытых упаковках. А в начале 2022 года венгерское правительство планирует провести референдум, на котором спросит у сограждан, стоит ли полностью оградить школы и детсады от обсуждения подобных сюжетов.

Фото: REUTERS

Реакция руководства лидеров стран-членов ЕС на этот шаг Будапешта была бурной.

«Мы поставим венгров на колени. Они должны разделить с нами ценности Евросоюза», – заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал защиту детей от извращенцев… «нетерпимостью», хотя в данном случае и нужно быть нетерпимым.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен окрестила венгерский законопроект «дискриминационным».

Однако сломать Орбана с наскока не удалось, и европейские «либералы» перешли к более жёстким заявлениям.

«Для меня Венгрии больше нет места в ЕС… Но я не единственный, кто решает это: есть еще 26 стран. Это нужно делать шаг за шагом», – объявил Марк Рютте.

А Орбан уже наполовину оправдывается, утверждая, что в его инициативах нет «ущемления прав гомосексуалистов», а есть лишь стремление защитить права родителей и детей. Наконец, венгерские законы помогают бороться с педофилами.

По словам, Орбана, главная проблема ЕС – исчезновение общих ценностей. Нападки же западноевропейских защитников «толерантности» на Венгрию премьер сравнил с колониализмом. Орбан заявил, что венгры не хотят растворить свою культуру в постхристианском обществе, а давление на венгерское государство назвал «легализованным хулиганством».

«Брюссель хочет отправить активистов ЛГБТК в венгерские школы. Мы не позволим этому случиться!» – поставил точку в дискуссии Виктор Орбан.

В ответ в Брюсселе подняли вопрос о санкциях против всей Венгрии.

На этом фоне появление статьи Томаша Фарича закономерно.

Брюссель сталкивается сегодня с новым для себя вызовом. Если продолжать навязывать странам-членам ЕС на востоке диктатуру извращенцев, со стороны восточноевропейцев последуют более решительным действия. Тем более что и практическое значение Евросоюза для Венгрии исчезает (если отбросить болтовню о «единой европейской нации»): по подсчетам экономистов, через несколько лет Венгрии придётся перечислять в бюджет Евросоюза больше денег, чем она получает оттуда.

Пример Венгрии обещает стать заразительным: в Польше, Словакии, Хорватии, Болгарии, Румынии население тоже настроено негативно по отношению к навязчивой пропаганде ЛГБТ-извращений. «Единая Европа» расколота по одному из важнейших вопросов человеческой нравственности.