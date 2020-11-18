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Венгрия променяла Т-72 на Leopard 2 и теперь жестоко расплачивается

18 ноября 2020, 22:05  •  114 • Политика
Замена Т-72 на Leopard 2 в армии Венгрии привела к проблемам. Немецкий танк не помещается в ангаре, не имеет автозарядки и нет никого, кто бы умел его ремонтировать.
В Венгрии пожаловались на проблемы из-за замены советских танков Т-72 на немецкие Leopard 2. Стремление поскорее избавиться от советской военной техники сыграло с венграми злую шутку. Подробностями поделился командир 25-й пехотной бригады Леринчи Габор.
По его словам, при принятии решения о замене советских танков на немецкие не были учтены сразу несколько важных деталей. Во-первых, Leopard 2 оказались больше по размеру, чем Т-72, и из-за этого не помещаются в старые ангары. Во-вторых, в немецких танках нет системы автоматического заряжания боеприпасов, которая была в советской бронетехнике.
Однако главной проблемой является отсутствие кадров для обслуживания немецких танков. На обучение техников уйдут годы, так как помимо технической составляющей ремонтников придётся обучать ещё и компьютерным технологиям, которые внедрены в Leopard 2.
Ко всему этому приходится привыкать. Это больше, чем смена типа танка, - приводит слова военного РИА ФАН.
Леринчи Габор добавил, что советский Т-72 - это надёжный и проверенный танк. Поэтому он должен остаться на вооружении венгерской армии.

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