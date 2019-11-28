Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО

Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро заявил, что Венгрия и дальше будет блокировать проведение Совета Украина — НАТО из-за украинского закона об образовании.

«Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень — Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше», — приводит издание «Главком» слова посла.

По его словам, Венгрия блокирует форум из-за украинского закона об образовании, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причиной стало нарушение прав венгерского национального меньшинства со стороны украинских властей.