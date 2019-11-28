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Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО
28 ноября 2019, 17:09 • 49 • Украина
Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро заявил, что Венгрия и дальше будет блокировать проведение Совета Украина — НАТО из-за украинского закона об образовании.
© Global Look Press
«Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень — Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше», — приводит издание «Главком» слова посла.
По его словам, Венгрия блокирует форум из-за украинского закона об образовании, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причиной стало нарушение прав венгерского национального меньшинства со стороны украинских властей.
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