Венгрия привлекает внимание НАТО к Закарпатью

Предлог – Киев может воткнуть закарпатским венграм «третий нож в спину»

На первом торжественном заседании нового правительства премьера Виктора Орбана в Культурном центре Клебельсберга в Будапеште принят меморандум о защите закарпатских венгров и указ о полномочиях членов правительства.

Текст меморандума разослан премьер-министрам стран-членов НАТО и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. Меморандум содержит призыв к правительствам стран НАТО обратить внимание на нарушения прав венгерского меньшинства на Украине, вызванные украинскими законами, направленными против национальных меньшинств как таковых.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который сохраняет за собой свой пости в новом правительстве, Будапешт ожидает от Киева «третий нож в спину». Первым«ножом» был скандальный закон «Об образовании», ограничивший право национальных меньшинствобучаться на родном языке; вторым – признание неконституционным закона «Обосновах государственной языковой политики» (закон Кивалова – Колесниченко),дававший право использовать не украинский язык в делопроизводстве в регионах,где на другом языке разговаривает не менее 10% населения; третьим –инициатива президента Порошенко ввести наказание за двойное гражданство.

«Украина предприняла ряд юридических шагов, направленных на запугивание закарпатских венгров, спустила с поводка националистические партии и впала в националистическую горячку, угрожая закарпатским венграм дальнейшими наказаниями. Венгрия вернётся к поддержке интеграционных устремлений

Украины только тогда, когда закарпатские венгры получат требуемые права…» - заявил ранее Сийярто.