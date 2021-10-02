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Венгрия поставила точку на европейской мечте Украины - политолог

02 октября 2021, 18:29  •  134 • Политика
Как считает политолог Владимир Соломонов, Венгрия поставила жирную точку на европейской мечте Украины, заключив газовый контракт с Россией.
Газовый контракт с Россией является результатом конфликта между Венгрией и Украиной. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил политолог Владимир Соломонов.
Дело в том, что Будапешт крайне негативно воспринимал дискриминацию венгерскоязычного населения на Украине. В итоге Венгрия всячески мешала сотрудничество Киева с НАТО и ЕС, а также раздавала венгерские паспорта на Закарпатье.
Интересно, что венгерские власти долгое время выступали против газового транзита в обход Украины. Теперь все изменилось, а поступок Будапешта может стать сигналом другим европейским странам. Не исключено, что контрактов в будущем будет заключено больше.
Киев также лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме "виртуального реверса". Речь идет об отборе транзитного газа, который предназначался Будапешту.
Финансовые потери украинской стороны Соломонов оценивает в 200-300 миллионов долларов в год. Но главным ударом стало то, что договор между Москвой и Будапештом поставил точку на европейской мечте Киева.
"Венгрия неоднократно бойкотировала желание Украины попасть в ЕС и НАТО. А так как Будапешт - полноправный член этих объединений, то имеет право голоса. Причем голос Венгрии будет весомым", - прогнозирует эксперт.
Как ранее заявил депутат Верховной рады Людмила Буймистер, Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона. Энергетика страны находится в глубочайшем кризисе, ответственность за который можно возложить на непрофессиональное управление в данной сфере.
Если зима окажется холодной, то на Украине начнутся веерные отключения энергии и полный упадок всех сетей.
"В итоге до следующего отопительного сезона мы можем просто не дожить", - цитирует ее слова РИА ФАН.
Как добавил аналитик Александр Рябоконь, у Украины банально нет свободных средств в бюджете, чтобы справиться с холодной зимой. Украинские подземные хранилища газа могут предоставить чуть более шести миллиардов кубометров голубого топлива на шесть месяцев отопительного сезона.
По мнению политолога Сергея Маркова, угрозы вредят самому Киеву, ибо они наглядно демонстрируют ненадёжность украинского маршрута. А Венгрия получила дополнительные стимулы для заключения новых контрактов с Москвой.
"Попытки остановить газ, они приведут к тому, что не только Венгрия, но и многие другие по возможности начнут заключать контракты с "Газпромом" без использования украинской газотранспортной системы", - пояснил эксперт в интервью телеканалу "360"

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