Венгрия отказывается размещать у себя силы НАТО

В Будапеште уверены – стране ничего не угрожает

В Будапеште не видят необходимости в размещении на своей территории дополнительного контингента войск НАТО под предлогом якобы растущей угрозы войны между Украиной и Россией, заявил глава Минобороны Венгрии Тибор Бенкё.

«В настоящее время Венгрия не находится в непосредственной опасности и единственное, что мы должны делать – призывать других членов Альянса урегулировать напряжённую ситуацию вокруг Украины с помощью диалога. В Минобороны сейчас не видят необходимости перегруппировывать свои вооружённые силы»,

– цитирует министра обороны официальный сайт Вооружённых сил Венгрии.

По словам главы ведомства, венгерская разведка также располагает многими сведениями, в том числе и о количестве российских военных вблизи украинской границы. Однако в Минобороны уверены – этих сил недостаточно для того, чтобы осуществить военную операцию по вторжению на территорию Украины, как об этом постоянно пишут западные СМИ и прогнозируют всевозможные «эксперты».

При наличии современной техники можно делать не приблизительные, а совершенно точные расчёты и на их основании – выводы, которые будут достаточно близки к реальности, отметил министр.

Также он отверг слухи о том, что США уже ведут с Венгрией переговоры о переброске в страну американских военных. Глава Минобороны уверен, что Вооружённые силы Венгрии достаточно сильны и надёжны, поэтому нет совершенно никакой необходимости в привлечении иностранного контингента военнослужащих, кроме того, существует такое понятие как национальный суверенитет, который означает, что без согласия Будапешта иностранная армия не может расположиться на территории страны.

По поводу членства Украины в НАТО, Тибор Бенкё пояснил журналистам – Венгрия продолжает отстаивать свою позицию.

«Украина ущемляет права венгров, проживающих на Закарпатье, её внутренняя политика не соответствует стране, которая желает присоединиться к Альянсу. Поэтому правительство Венгрии считает – Украина пока не готова к вступлению в НАТО, потому что не соответствует критериям военного союза. Конечно, в прошлый раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова обсудить этот вопрос, если венграм, проживающим на Закарпатье, будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии»,

– подчеркнул министр.