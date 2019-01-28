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Венгрия отказалась по указанию США давить на Россию и Китай
28 января 2019, 10:09 • 223 • Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил США за вклад в безопасность страны в рамках НАТО, но отказался по указанию Вашингтона давить на Россию через Украину и наказывать Китай за недоказанные факты кибершпионажа.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил амеркианским дипломатам, что его страна собирается сохранять нейтралитет по примеру Австрии и отказывается участвовать в политическом противодействии России и Китаю.
Источники The Wall Street Journals утверждают, что Венгрия собирается продолжать оставаться членом НАТО, а Орбан уверяет Вашингтон, что высоко ценит американский вклад в безопасность Альянса. Однако наказывать Китай за недоказанные факты шпионажа или давить на Россию, поддерживая Украину, не считает возможным.
Отметим, Орбан ранее поддержал китайские инвестиционные проекты в области интернет-инфраструктуры в Венгрии. Также венгерский премьер активно выступает против контактов между НАТО и Киевом. В то же время он выступает за увеличение числа венгерских военнослужащих, входящих в подразделения НАТО.
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